Peru'da otobüs nehre yuvarlandı, 13'ü çocuk 50 kişi hayatını kaybetti

Peru'nun başkenti Lima'da bbir yolcu otobüsü nehre yuvarlandı. Kazada 13'ü çocuk 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Peru'nun başkenti Lima'nın güneydoğusunda bir yolcu otobüsünün nehre uçması sonucu 50 kişi öldü.
Yetkililer, Santa Teresa'dan hareket eden otobüsün, yaklaşık 200 metre yükseklikten nehre düşmesi sonucu 13'ü çocuk 50 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kurbanların cesetlerinin, kaza yerinden 100 metre uzaklıkta bulunduğu, kazadan kurtulan olmadığının sanıldığı belirtildi.
Kazanın nedeni bilinmiyor.