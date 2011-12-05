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Dünya

Peru'da olağanüstü hal ilan edildi LİMA (A.A)

05 Aralık 2011 10:36

-Peru'da olağanüstü hal ilan edildi LİMA (A.A) - 05.12.2011 - Peru'nun Cajamarca bölgesinde çevre koruma eylemcilerince düzenlenen gösterilerin durdurulamaması üzerine bugünden geçerli olmak üzere ülkenin kuzeyinde 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Peru Cumhurbaşkanı Ollanta Humala olağanüstü hal uygulamasının, Conga'da altın ve bakır madeni çıkarılması için Newmont Mining adlı ABD şirketiyle yapılan 4,8 milyon dolarlık anlaşmaya karşı çıkan ülkedeki çevre koruma eylemcilerinin 11 günden beri sürdürdükleri gösterilerin tüm arabuluculuk girişimlerine rağmen durdurulamaması üzerine alındığını söyledi. Humala, televizyondan yaptığı açıklamada, ''Diyalog kurmak ve sorunu demokratik yollarla çözmek için bütün yöntemleri tükettik, ancak yerel ve bölgesel liderlerin inatçılığı nedeniyle sosyal barış ve kamu hizmetlerinin yeniden tesis edilmesini sağlayacak en temel anlaşmalara bile varılamadı'' diye konuştu.   İlan edilen olağanüstü hal, göstericilerin düzenledikleri mitingler ve yürüyüşler nedeniyle günlerdir kapalı durumdaki yollar, hastaneler ve okulların yeniden açılması konusunda Peru ordusuna polise yardımcı olma yetkisi veriyor.

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