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Dünya

Peru'da havai fişek faciası: 16 ölü, 31 yaralı LİMA (A.A)

21 Ekim 2011 12:16

-Peru'da havai fişek faciası: 16 ölü, 31 yaralı LİMA (A.A) - 21.10.2011 - Peru'nun başkenti Lima ile Juliaca kentlerinde havai fişek yüklü araçlarda meydana gelen patlamalarda en az 16 kişi öldü, 31 kişi yaralandı. Peru'nun Juliaca kentinin güneyinde bir polis karakolunun önünde park etmiş durumdaki havai fişek yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 4 polis öldü, 4'ü sivil 21 kişi yaralandı. Juliaca polis yetkililerince yapılan yazılı açıklamada patlamanın, çalışma izni bulunmayan bir havai fişek fabrikasından ele geçirilen patlayıcıların yerleştirildiği savcılığa ait bir araçta meydana geldiği bildirildi. Açıklamada olayın kaza sonucu meydana gelmediğini düşündürecek bir delile rastlanmadığı belirtildi. Peru'da yayın yayan RPP radyosu ayrıca başkent Lima'nın doğusunda ana yolda seyreden küçük bir halk otobüsünde yangın çıkması sonucu 12 veya 14 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Radyoya açıklamada bulunan karayolu polis komutanı Gaston Ramirez, çıkan yangına, araçta bulunan havai fişeklerin neden olduğunu söyledi.

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