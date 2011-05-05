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Dünya

PERU'DA GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ LİMA (A.A)

05 Mayıs 2011 12:05

-PERU'DA GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ LİMA (A.A) - 05.05.2011 - Peru'da bir radyo muhabiri, öğlen yemeği için gittiği lokantada öldürüldü. Polis yetkililerinin açıklamalarına göre, gazeteci Julio Cesar Castillo (41), ülkenin kuzey kıyısındaki La Libertad vilayetinin Viru kentinde dört saldırgan tarafından açılan ateşte, altı kurşun isabet ederek öldü. Ulusal Gazeteciler Derneği tarafından yapılan açıklamada, Castillo'nun yerel bir yetkiliyle ilgili yolsuzluk iddialarının ardından Mart ayından sonra tehditler aldığı bildirildi. Castillo'nun, Peru'da iki yıldır öldürülen ilk gazeteci olduğu belirtildi.

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