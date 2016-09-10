Peru'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkelerinden Peru’da öğle saatlerinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerikan Jeoloji Kurumu USGS’nin belirlemelerine göre deprem Peru’nun kuzeyindeki Moyobamba kentinin 51 kilometre yakınlarında yerin 114 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Alınan ilk bilgilere göre, depremde can yada mal kaybı olmadı.

Amerikan Jeoloji Kurumu depremin nüfus yoğunluğunun nispeten az olduğu bölgede ve yerin oldukça derininde meydana gelmesi nedeniyle ciddi can ve mal kaybının beklenmediğini açıkladı.

