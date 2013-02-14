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Yaşam

Peru'da 5000 yıllık tapınak bulundu

Arkeolog Marco Guillen: Dinlerinin ana ekseninde ateş bulunuyordu; yapının merkezinde ateş yakılıyor; din adamları bu sayede tanrı ile bağlantıya geçebiliyordu

14 Şubat 2013 09:54

Peru'nun batı sahilinde 5000 yıllık bir tapınak bulundu. Yapı ana piramide kısa bir yolla bağlanıyor ve merkezinde bir ocak bulunuyor. Çalışmalar sırasında yapıyı keşfeden arkeologlar, 50 metrekarelik taş yapıda o dönemde yakılan ateşle din adamlarının tanrılarıyla haberleştiklerini söyledi.

Bulgunun seramik dönem öncesi olan MÖ 3500-1800 yıllarındaki toplumların benzer özelliklere sahip olduklarını gösterdiği belirtilirken, uzun yıllar önce bulunan ana piramidin yanındaki söz konusu yapının varlığını kum ve kayaların gizlediği anlaşıldı.

Arkeologlardan Marco Guillen yapının ortasındaki şekillenme hakkında "Dinlerinin ana ekseninde ateş bulunuyordu; yapının merkezinde ateş yakılıyor; din adamları bu sayede tanrı ile bağlantıya geçebiliyordu." şeklinde konuştu.

Kültür Bakanı Yardımcısı Rafael Varon ise, "Bulgunun, Lima çevresindeki geniş bir bölgenin And medeniyetlerinin merkezi olduğu düşüncesini desteklediğini" söyledi.

(BBCTürkçe)

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