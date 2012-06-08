Peru'da, 14 yolcu taşıyan helikopter kayboldu

Peru'da, 14 yolcu taşıyan bir helikopterden haber alınamadığı bildirildi. Polis yetkilisi Hector Dulanto, merkezi Cuzco'da bulunan Helicusco şirketine ait helikopterle iletişimin kesildiğini açıkladı.

Cuzco'ya giden helikopterde, 11 Güney Koreli, 2 Avusturyalı ve bir de Perulu olmak üzere 14 yolcu ve mürettebat bulunduğu belirtildi.

Helikopterin, iletişimin kesildiği sırada yaklaşık 4 bin metre yükseklikteki Hualla Hualla kenti yakınında uçtuğu, bölgede arama-kurtarma faaliyetlerine başlandığı, Helicusco şirketinin çalışmalar için tahsis ettiği helikopterin kötü hava koşuları nedeniyle havalanamadığı kaydedildi.