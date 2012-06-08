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Dünya

Peru'da, 14 yolcu taşıyan helikopter kayboldu

Güney Kore'nin Lima Büyükelçiliği, olayla ilgili henüz bilgi vermedi

08 Haziran 2012 00:00

 

Peru'da, 14 yolcu taşıyan bir helikopterden haber alınamadığı bildirildi. Polis yetkilisi Hector Dulanto, merkezi Cuzco'da bulunan Helicusco şirketine ait helikopterle iletişimin kesildiğini açıkladı. 
 
Cuzco'ya giden helikopterde, 11 Güney Koreli, 2 Avusturyalı ve bir de Perulu olmak üzere 14 yolcu ve mürettebat bulunduğu belirtildi. 
 
Helikopterin, iletişimin kesildiği sırada yaklaşık 4 bin metre yükseklikteki Hualla Hualla kenti yakınında uçtuğu, bölgede arama-kurtarma faaliyetlerine başlandığı, Helicusco şirketinin çalışmalar için tahsis ettiği helikopterin kötü hava koşuları nedeniyle havalanamadığı kaydedildi. 

 

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