T24 LogoT24 Logo
Dünya

Peru'da heyelan: Otel duvarı çöktü, 15 kişi hayatını kaybetti, 34 yaralı

Facianın otelde yapılan bir düğün sırasında meydana geldiği belirtildi

27 Ocak 2019 22:05

Peru'nun güneyinde bulunan Abancay kasabasında Alhamra Oteli'nde bir düğün sırasında toprak kayması meydana geldi. Kutlama yapıldığı sırada toprağın kaymasıyla otel duvarı, davetlilerin üzerine yıkıldı. Gece yarısında meydana gelen olayda, çok sayıda kişi duvarın altında kaldı.

Olay anında 13 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen polis, iki kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralanan 34 kişinin tedavisi sürerken, 5 kişinin de durumunun kritik olduğu bildirildi. 

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

ETİKETLER

perudüğünheyelanotelduvar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24