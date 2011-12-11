-Peru Başbakanı Lerner istifa etti LİMA (A.A) - 10.12.2011 - Peru Başbakanı Salomon Lerner, istifa etti. Ülkenin kuzeyinde altın ve bakır madeni çıkarılması için Newmont Mining adlı ABD şirketiyle 4,8 milyon dolarlık bir anlaşma imzalanmasının ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Cumhurbaşkanı Ollanta Humala, gösterilerin durdurulamaması üzerine bölgede 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan etmişti. Lerner, geçen hafta göstericilerin liderleriyle saatler süren görüşmelerde bulunmuş ancak herhangi bir sonuç alamamıştı. Peru'da yasalara göre başbakanın görevinden ayrılması durumunda kabinenin diğer üyelerinin de istifalarını sunması gerekiyor. Lerner'in istifası üzerine Humala'nın, kabineye yeni isimler ataması ya da bakanların görevlerine devam etmesi için karar alması bekleniyor.