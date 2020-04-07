Personelini ücretsiz izne çıkarma kararı alan Liverpool geri adım attı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle daha önce kulüp personelini ücretsiz izne çıkarma kararı alan İngiltere Premier Lig devi Liverpool gelen tepkiler sonrası bu kararından vazgeçti.

Geçen ay 42 milyon pound kar açıklayan Liverpool yönetiminin personel maaşları için devletin işsizlik ödeneğine bel bağlaması Ada'da büyük tepkilere neden olmuştu.

Taraftarlara mektup: Yanlış bir karar aldığımıza inanıyoruz

Kulübün CEO’su Peter Moore yaşananların ardından taraftarlara bir mektup yazarak geçen hafta aldıkları karar nedeniyle özür diledi. Koronavirüs salgınından kulübü korumak istediklerini belirten Moore, "Amacımız, işçi çıkarma veya maaş indirimine gitmeden kulüp personelinin işlerini korumayı sağlamaktı. Ancak yanlış bir karar aldığımıza inanıyor ve bundan dolayı oldukça üzgün olduğumuzu belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.