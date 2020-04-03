Personel maaşlarında kesinti yapan Galatasaray yönetimi tepkiler gelince geri adım attı

Tüm dünyayı sarsan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) felaketinde futbolcudan indirim isteyen Galatasaray, işe kulüp personeliyle başladı, tepkiler üzerine geri adım atıldı.

Vatandaşın sağlıkla değil işleriyle de sınandığı dönemde Galatasaray'da tepki çeken bir olay yaşandı.



Önceki gün kulüp personeline maaşlar kesintiyle yatırıldı. Çalışanların hak edişlerinden yüzde 30'luk bir indirim yapıldı. Bu durum beklenenden büyük tepki çekti.

Bunun üzerine yönetim, sorunun sıcak para girişinden kaynaklandığını ifade edip kesilen miktarın ödeneceğini duyurdu. Yaşanılan bu krizin ardından çalışanların maaşlarında yapılan kesinti ertesi gün hesaplarına yatırıldı.

Beşiktaş personeli 3 aydır maaş alamıyor

Diğer kulüplerde de durum parlak değil. Siyah-beyazlılarda personelin üç aydır maaş almadığı belirtiliyor. Amatör şubelere ise 2020 yılında hiç para yatırılmadı. Fenerbahçe'de futbolcular iki ay içeride. Buna rağmen Başkan Ali Koç, maddi sıkıntının personele hissettirilmeyeceğini açıkladı.