-PERSONEL BANKA KAPISINI AÇIK UNUTUP YEMEĞE GİTMİŞ ANTALYA (A.A) - 08.12.2010 - Antalya'da bir banka şubesinin çalışanları, kapıyı açık unutup öğle yemeğine gitti. Kapısı açık unutulan bankaya gelen bazı müşteriler banka içerisinde 15 dakika boyunca bekledi, müşteriler boş bankayı cep telefonuyla görüntüledi. Konyaaltı Caddesi'ndeki bir banka şubesinin çalışanları öğle arasında kapıyı kilitlemeden bankadan ayrıldı. Para yatırmak için bankaya gelen Ahmet Şefik Sümer, banka içerisinde bir süre çalışanları aradı. Bankada kimsenin olmadığını anlayan Sümer, şube yakınındaki bir esnaf arkadaşını da yanına alarak bankaya geri döndü. Arkadaşıyla birlikte yaklaşık 15 dakika boyunca binanın içinde gezinen Sümer, para kasalarını ve masalar üzerinde duran müşterilere ait belgeleri cep telefonuyla görüntüledi. Ahmet Şefik Sümer, kapısı açık bırakılan bankada kimseyi göremeyince şaşkına döndüğünü belirterek, banka içerisinde gezinirken güvenlik kameralarının kendisini görüntülediğini anlattı. Sümer, ''İçeriye girdiğimde hiç kimse yoktu. Görevliler gelir diye bir süre bekledim. Ancak gelen giden olmayınca, biraz da kuşkulanarak bankadan çıktım. Bir arkadaşımı yanıma alarak yeniden bankaya geldim. Arkadaşımla birlikte bir süre daha banka içinde dolaştık'' diye konuştu. Yaklaşık 15 dakika boyunca şube içinde gezindiklerini anlatan Sümer, şöyle devam etti: ''Bizim yerimize kötü niyetli birileri olsaydı sanırım bankada para dolu kasa kalmazdı. Bankada vakit geçirdikten sonra kapının önüne çıkarak beklemeye başladık. Bankaya girmek isteyenleri engelledik. Görevliler gelinceye kadar kapıda bekledik. Banka yetkililerinden hiç kimse ne olup bittiğiyle ilgili bizimle görüşmedi bile. Oysa insanlar oraya paralarını emanet edip gidiyorlar. Çok büyük bir sorumsuzluk var.'' Kapısı açık banka şubesini cep telefonuyla görüntüleyen Ferami Ünsal da içeride kimsenin olmaması karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtti. Ünsal, ''Bankanın bütün katlarını gezdim. Kasaları ve yerlerde içinde para dolu torbaları görüntüledim. 15 dakika boyunca buralarda gezindim. Ancak kimse yoktu'' diye konuştu. Trajikomik bir olayla karşı karşıya olduklarını anladıklarını anlatan Ünsal, ''Banka yetkilileri bu olayı kimseye anlatmamamızı tembih etmekle yetindiler'' dedi.