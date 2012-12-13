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Politika

Perşembe'ye aslında ne düştü?

CHP Ordu Milletvekili İdris Yıldız, göktaşı ile ilgili bilimsel bir araştırmanın olmadığını belirtti

13 Aralık 2012 20:32

Hülya  Karabağlı / ANKARA

Ordu’nun Perşembe ilçesine düşen göktaşı, kamuoyunda merak uyandırırken,  bilimsel araştırmanın başlatılmadığı anlaşıldı. CHP Ordu Milletvekili İdris Yıldız, T24’e,  üniversitelerden ya da ilgili kuruluşlardan ilçe de bir inceleme yapılmadığını söyledi. TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nü arayan Yıldız, kurumun kendisine bilgilendirme sözü verdiğini ve yanıtları beklediğine dikkat çekti. CHP’li vekil, Ordu Valiliğinin İstanbul Üniversitesi yer-gök bilimlerini aradıklarını, ancak araştırma ekibinin söz konusu  olmadığını vurguladı.

 

Ordu belediye başkanı göktaşının düşüşüne tanık oluyor

 

Göktaşı,  Salı gecesi saat 22.30’da iskeleden bir kilometre açığa denize düşüyor.  Ordu Belediye  başkanı Seyit  Tosun,  göktaşının  düşmesine tanık oluyor.Panik olur gerekçesiyle ses çıkarmıyor.  Ancak, göktaşının düşmesi  bir sarsıntı yaratıyor. Vatandaşlar arasında  ciddi  bir kaygı  yaratmıyor.  Ordu valisi Orhan Düzgün, vatandaşlara kaygılanmamalarını söylüyor. 

Göktaşının düşmesi  anı güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde göktaşının düşmesiyle birlikte havanın kısa süreliğine aydınlandığı görülüyor.

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