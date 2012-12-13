Perşembe'ye aslında ne düştü?

Hülya Karabağlı / ANKARA

Ordu’nun Perşembe ilçesine düşen göktaşı, kamuoyunda merak uyandırırken, bilimsel araştırmanın başlatılmadığı anlaşıldı. CHP Ordu Milletvekili İdris Yıldız, T24’e, üniversitelerden ya da ilgili kuruluşlardan ilçe de bir inceleme yapılmadığını söyledi. TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nü arayan Yıldız, kurumun kendisine bilgilendirme sözü verdiğini ve yanıtları beklediğine dikkat çekti. CHP’li vekil, Ordu Valiliğinin İstanbul Üniversitesi yer-gök bilimlerini aradıklarını, ancak araştırma ekibinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Ordu belediye başkanı göktaşının düşüşüne tanık oluyor

Göktaşı, Salı gecesi saat 22.30’da iskeleden bir kilometre açığa denize düşüyor. Ordu Belediye başkanı Seyit Tosun, göktaşının düşmesine tanık oluyor.Panik olur gerekçesiyle ses çıkarmıyor. Ancak, göktaşının düşmesi bir sarsıntı yaratıyor. Vatandaşlar arasında ciddi bir kaygı yaratmıyor. Ordu valisi Orhan Düzgün, vatandaşlara kaygılanmamalarını söylüyor.

Göktaşının düşmesi anı güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde göktaşının düşmesiyle birlikte havanın kısa süreliğine aydınlandığı görülüyor.