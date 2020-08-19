Perşembe Sineması “Evde” gösterimleri 24 Eylül'de başlıyor

SALT’ın Garanti BBVA Mortgage desteğiyle sürdürdüğü Perşembe Sineması’nın yedinci yıl gösterimleri 24 Eylül-29 Kasım tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
Sokak kültürünün şehirlerdeki “normal anlayışı”nı nasıl altüst ettiğine bakan on kurgu ve belgesel türündeki film, saltonline.org adresinden ücretsiz olarak izlenebilecek.
Yalnızca Türkiye’den erişime açık olan “Evde” filmleri, orijinal dilinde Türkçe ve İngilizce alt yazılı olarak gösterilecek.
Perşembe Sineması ''Evde'' Programı:
24-26 Eylül
Ali Jaberansari, Tehran Şehr-i Eşg [Tahran: Aşkın Şehri], 2018
1-4 Ekim
Jaan Tootsen, Uus Maailm [Yeni Dünya], 2011
8-11 Ekim
Rita Maia ve Vasco Viana, Batida de Lisboa [Lizbon’un Ritmi], 2019
15-18 Ekim
Peng Fei Song, Underground Fragrance [Yeraltı Esansı], 2015
22-25 Ekim
Johannes Schaff, Symphony of Now [Bugünün Senfonisi], 2018
29 Ekim-1 Kasım
Selina Miles, Martha: A Picture Story [Martha: Bir Fotoğraf Öyküsü], 2019
5-8 Kasım
Marten Persiel, This Ain’t California [Burası Kaliforniya Değil], 2012
12-15 Kasım
Bo Wang ve Pan Lu, Many Undulating Things [İnişli Çıkışlı Birçok Şey], 2019
19-22 Kasım
Mário Patrocínio, I Love Kuduro [Kuduro’yu Seviyorum], 2014
26-29 Kasım
Ryan McKenna, Cranks [Sersemler], 2019