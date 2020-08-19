Perşembe Sineması “Evde” gösterimleri 24 Eylül'de başlıyor

SALT’ın Garanti BBVA Mortgage desteğiyle sürdürdüğü Perşembe Sineması’nın yedinci yıl gösterimleri 24 Eylül-29 Kasım tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Sokak kültürünün şehirlerdeki “normal anlayışı”nı nasıl altüst ettiğine bakan on kurgu ve belgesel türündeki film, saltonline.org adresinden ücretsiz olarak izlenebilecek.

Yalnızca Türkiye’den erişime açık olan “Evde” filmleri, orijinal dilinde Türkçe ve İngilizce alt yazılı olarak gösterilecek.

Perşembe Sineması ''Evde'' Programı:

24-26 Eylül

Ali Jaberansari, Tehran Şehr-i Eşg [Tahran: Aşkın Şehri], 2018

1-4 Ekim

Jaan Tootsen, Uus Maailm [Yeni Dünya], 2011

8-11 Ekim

Rita Maia ve Vasco Viana, Batida de Lisboa [Lizbon’un Ritmi], 2019

15-18 Ekim

Peng Fei Song, Underground Fragrance [Yeraltı Esansı], 2015

22-25 Ekim

Johannes Schaff, Symphony of Now [Bugünün Senfonisi], 2018

29 Ekim-1 Kasım

Selina Miles, Martha: A Picture Story [Martha: Bir Fotoğraf Öyküsü], 2019

5-8 Kasım

Marten Persiel, This Ain’t California [Burası Kaliforniya Değil], 2012

12-15 Kasım

Bo Wang ve Pan Lu, Many Undulating Things [İnişli Çıkışlı Birçok Şey], 2019

19-22 Kasım

Mário Patrocínio, I Love Kuduro [Kuduro’yu Seviyorum], 2014

26-29 Kasım

Ryan McKenna, Cranks [Sersemler], 2019