Perşembe günü İstanbul'un bazı mahallelerine elektrik verilmeyecek

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre; Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Üsküdar ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde 11 Haziran Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak.

Elektrik verilmeyecek olan mahalleler şu şekilde:

Ataşehir: 09.00-14.00'de Atatürk Mahallesi, Sedef, Meriç, Gülnihal sokakları

Beykoz: 09.00-13.00'te Mahmutşevketpaşa ve Poyraz Mahallesi, Merkez, Plaj, Anadolufeneri sokakları, 09.00-14.00'de Göksu, Göztepe, Kavacık Mahallesi ve sokakları

Kadıköy: 09.00-14.00'de Rasimpaşa ve Bostancı Mahallesi, 09.00-17.00'de 19 Mayıs Mahallesi, Sultan Sokak

Maltepe: 09.00-14.00'te Esenkent Mahallesi, Pendik'te 10.00-14.00'de Yenişehir Mahallesi, 09.00-14.00'te Yeni Mahalle ve sokakları

Sancaktepe: 09.00-13.00'te Merve Mahallesi ve sokakları, 09.30-14.00'te Paşaköy Mahallesi ve bağlı sokakları,

Sultanbeyli: 13.00-18.00'de Battalgazi Mahallesi, Duruş, Haslet, Basra ve Revani sokakları

Tuzla: 09.00-14.00'de Postane Mahallesi ve sokakları, Üsküdar: 09.00-12.00'de Mimar Sinan, Validei Atik Mahallesi ve sokakları, 09.00-15.00'te Kısıklı Mahallesi ve sokakları, Ümraniye: 09.00-15.00'te Necip Fazıl Mahallesi ve bağlı sokakları