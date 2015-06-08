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Yaşam

Perşembe günü İstanbul'un bazı mahallelerine elektrik verilmeyecek

Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Üsküdar ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde 11 Haziran'da kesinti yaşanacak

08 Haziran 2015 22:30

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre; Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Üsküdar ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde 11 Haziran Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak.

Elektrik verilmeyecek olan mahalleler şu şekilde:

Ataşehir: 09.00-14.00'de Atatürk Mahallesi, Sedef, Meriç, Gülnihal sokakları
Beykoz: 09.00-13.00'te Mahmutşevketpaşa ve Poyraz Mahallesi, Merkez, Plaj, Anadolufeneri sokakları, 09.00-14.00'de Göksu, Göztepe, Kavacık Mahallesi ve sokakları
Kadıköy: 09.00-14.00'de Rasimpaşa ve Bostancı Mahallesi, 09.00-17.00'de 19 Mayıs Mahallesi, Sultan Sokak
Maltepe: 09.00-14.00'te Esenkent Mahallesi, Pendik'te 10.00-14.00'de Yenişehir Mahallesi, 09.00-14.00'te Yeni Mahalle ve sokakları
Sancaktepe: 09.00-13.00'te Merve Mahallesi ve sokakları, 09.30-14.00'te Paşaköy Mahallesi ve bağlı sokakları,
Sultanbeyli: 13.00-18.00'de Battalgazi Mahallesi, Duruş, Haslet, Basra ve Revani sokakları
Tuzla: 09.00-14.00'de Postane Mahallesi ve sokakları, Üsküdar: 09.00-12.00'de Mimar Sinan, Validei Atik Mahallesi ve sokakları, 09.00-15.00'te Kısıklı Mahallesi ve sokakları, Ümraniye: 09.00-15.00'te Necip Fazıl Mahallesi ve bağlı sokakları

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