Perseid meteor yağmuru bu gece net bir şekilde gözlemlenebilecek

Yılda bir kez Temmuz ayı sonu Ağustos ayı başı civarında gözlemlenebilen Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece, en yoğun şekilde görülebilecek.

Dünya’nın Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı’nın arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması, “yıllık” olarak gözlemlenen Perseid meteor yağmurunun da başlangıcına işaret ediyor. Malzemenin en yoğun olduğu bölgeden geçileceği 12 Ağustos civarlarında, dünyadan her saat düzinelerce meteorun izlenmesi mümkün oluyor. Meteorlar gökyüzünün herhangi bir bölümünde görülebiliyor.

Bu gece maksimum seviyeye ulaşacak Perseid meteor yağmurunda atmosferde 1 saatte 120’ye yakın meteor görülebilecek. Halk arasında “yıldız kayması” olarak da bilinen meteor yağmuru ayrıca dünyanın neredeyse her yerinden izlenebilecek.

Meteor yağmuru nedir?

Meteor yağmuru, halk arasında genelde uzaydan bir yıldızın dünyaya düşmesi şeklinde yorumlanır. Ama meteor yağmurunun yıldızlarla hiçbir ilgisi yoktur. Meteor yağmuru aslında dünyanın yakınından geçerken çekim alanına giren meteorların uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, atmosfere girmesiyle havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmasıdır. Atmosferin üst tabakalarına temasla çok kızışan meteorlar da bize bir “meteor yağmuru” görünümü verir.

Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemlenir. Temmuz sonu - Ağustos başı civarında gözlemlenebilen meteor yağmuru en yoğun 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece gözlemlenir. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir.