Pers ordusu bulundu

İtalyan ikiz arkeologlar, 2.500 yıl önce Sahra Çölü’nde Amon Tapınağı kahinini yok etmek üzere yola çıkan, ancak kum fırtınasında kaybolan 50 bin askerin izini buldu.



Arkeolog kardeşler Angelo ve Alfredo Castiglioni, ilk kez Yunan tarihçi Heredot’un anlatılarında geçen kayıp Pers ordusunun izlerini bulduklarını açıkladı. Sahra Çölü’nde Siwa yakınlarında yüzlerce insan kemiği, silah ve mücevherler bulan arkeologlar, kalıntıların 2 ,500 yıl önce kum fırtınasına yakalanarak sırra kadem basan 50 bin kişilik orduya ait olabileceğini öne sürdü.

20 yıl önce firavunlar şehri olarak da bilinen altın şehir “Berenike Panchrysos”u keşfeden Castiglioni kardeşler, ordunun fırtınadan korunmak için altına sığındıkları yaklaşık 35 metrelik kayayı keşfettiklerini aktardı. Bir süre sonra tarihi kral Kambises zamanına kadar uzanan Ahameniş stili ok uçları ve bronz bir bıçak da bulan arkeologların şüpheleri kuvvetlendi. Antik haritaları inceleyen kardeşler, ordunun kervan yolu rotasından gitmediğini, bu nedenle kaşiflerin ve arkeologların ordunun varlığına dair hiçbir ipucuna rastlayamadığını belirtti. Heredot’a göre 2. Kambises’in ordusu, M.Ö 525’de Amon Tapınağı kahinini yoketmek üzere Teb kentinden Siwa Vahası’na doğru yola çıktı. 7 günlük yoldan sonra vahaya varan orduyu bir daha gören olmadı. “Güneyden kalkan güçlü ve ölümcül bir rüzgar, kumdan oluşan muazzam sütunlar halinde eserek birlikleri yuttu”