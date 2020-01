Perry’nin Türkiye'yle ilgili sözlerine Amerikalılar ne dedi?

T24

Amerika Bülteni'nde yer alan habere göre Amerikalıların Perry’nin sözleriyle ilgili olarak yaptıkları yorumlardan bazıları şöyle:Since Herman Cain suspended his campaign, Perry has enthusiastically taken up the mantle of stupidest candidate in the race. The sh!t he says is so astonishingly simpleminded and ill-conceived that one wonders if he’s ever cracked open a briefing book. It tells you everything you need to know about today’s GOP that this guy was once considered the frontrunner. – exGOPman –(Herman Cain adaylıktan çekildiğinden beri Rick Perry, yarışın en ahmağı kaftanını giymeye çok hevesli. Söylediği b.ktan laflar, insanın aklına tek bir kez bile kitap kapağı açmış mı sorusunu getirecek ölçüde akıl almaz ölçüde basit bir aklın ve hasta bir kavrayışın ürünü. Birkaç ay önce Cumhuriyetçi yarışın lideri olduğunu bilmeniz bile bugünkü Cumhuriyetçilerin durumu hakkında bilmeniz gereken herşeyi söylüyor)***I am one embarrassed Texan. – Sonny Collie –(Bir Texaslı olarak utanıyorum)***No doubt the question about Turkey and Nato was given by an AIPAC stooge. The plan is war with Iran followed by Turkey. – Stock Lady –(Hiç şüphesiz Türkiye hakkındaki soru, AIPAC yardakçısınca soruldu. Plan, İran’dan sonra Türkiye ile savaş)***Wow. That should go over well in Turkey. Why don’t conservatives just stipulate that all Muslims are terrorists. – Mo Fokker –(Wow. Bu Türkiye’de çok iyi karşılanacak. Neden, muhafazakarlar bütün Müslümanlar teröristtir diye kestirip atmıyor)***Rick Perry couldn’t find Turkey on a map. – cdnhawk65 –(Rick Perry, haritada Türkiye’nin yerini gösteremez)***Obviously, Perry’s entire knowledge of Turkey is what information he managed to glean from Baier’s question. Too bad Baier didn’t ask if we should intervene and topple the Communist regime in Canada. I would have been interested in Perry’s response to that. – Victoria Lamb Hatch –(Açık ki, Perry’nin Türkiye hakkındaki tüm bilgisi Baier’in sorusundan derleme. Baier’in, Perry’e Kanada’daki komünist rejime müdahale edip devirmemiz gerekip gerekmediğini sormaması yazık olmuş. Perry’nin buna cevabı ilgimi çekerdi)***I shudder to think of our fate should this moron ever become president. – Marie Harris –(Bu moronun başkan olabileceği aklıma geldikçe tüylerim ürperiyor)***The real burning question in my mind is whether Perry is talking about the nation of Turkey, or those secret halal turkeys that Pam Geller was talking about back around Thanksgiving? - Andrew Hsieh -(Benim kafamı kurcalayan asıl soru, Perry gerçekten Türkiye hakkında mı konuştu yoksa, Pam Geller’ın Şükran Günü sırasında şu linkte bahsettiği ‘helal hindi’ hakkında mı konuştu?)***He probably thinks everything outside the United States is run by islamic terrorists. – Billy Snapp –(Muhtemelen ABD dışındaki herşeyin İslamist teröristlerce yönetildiğini sanıyor)***Hmm, actually, he probably thinks the president is an islamic terrorist as well. – Billy Snapp(Hımm, muhtemelen ABD başkanının da İslamist terörist olduğunu sanıyor olabilir)***and this is among the best and brightest the repubs have to offer. – Bruce J. Goldberg –(..ve Cumhuriyetçilerin ülkeye başkan olarak sunduğu en parlak isimler arasında)***Rick Perry, lowering the bar every time he opens his mouth. – newplasticmachine –(Rick Perry ağzını her açtığında, çıtayı biraz daha aşağı çekiyor)***Ricky nobodies listening to you so give it up. Go home to Texas and sign some execution orders, that should make you feel better. –pursang –(Ricky kimse seni dinlemiyor, artık vazgeç. Evin Texas’a geri dön ve birkaç idam infazı emrini imzala kafan yerine gelsin)