-Perry'nin sözlerine ''gecenin en dudak uçuklatan'' yorumu WASHINGTON (A.A) - 17.01.2012 - ABD'nin saygın gazetelerinden The Washington Post, Cumhuriyetçi başkan adaylarının dünkü açık oturumunda Teksas Valisi Rick Perry'nin Türkiye aleyhine söylediği sözleri, gecenin ''en dudak uçuklatan'' açıklaması olarak niteledi. Gazetenin internet sitesinde söz konusu açık oturumla ilgili yayımlanan Glenn Kessler imzalı değerlendirme yazısında, Perry'nin Türkiye ile sözleri aktarılarak, ''Bu, gecenin en dudak uçuklatan açıklamasıydı'' yorumu yapıldı. Türkiye'deki iktidar partisinin ''Ilımlı İslamcı'' olduğu ancak ülkenin laik geleneklerine genel anlamda karışmadığı belirtilen yazıda, ''ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Türk Hükümetini basın özgürlükleriyle ilgili eleştirmiş olsa da çok az sayıda analist, o da varsa, hükümetin 'İslamcı teröristlerden' oluştuğunu iddia edebilir'' değerlendirmesine yer verildi. Yazıda, Türkiye'nin ABD'den zaten hemen hemen hiç yardım almayan zengin bir ülke olduğu kaydedildi. Amerikan Newsweek dergisinin internet sitesi ''The Daily Beast''te yer alan yorumda ise Rick Perry'nin, dünkü sözleriyle kendisini bir kez daha ''Rezil ettiği'' belirtildi. Paul Begala imzalı yazıda, ''Perry'nin kendisini bu kadar da düşürebileceğine ihtimal vermemiştim'' ifadesi kullanıldı. CNN'in internet sitesindeki yazıda da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal'ın gönderdiği açıklamaya yer verildi. Türk basınından gelen ilk tepkilerden bahsedilen yazıda, Türkiye'nin 50 yıldan fazla süredir NATO'nun tek Müslüman üyesi olduğu vurgulandı. Yazıda, ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgalinin ardından çalkantılı dönemler geçiren Türk-Amerikan ilişkilerinin son yıllarda ise keskin bir ilerleme gösterdiğine işaret edildi. Yazıda, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonunu son 10 yıl içinde 4 kez komuta ettiğinden, ABD'nin terör örgütü PKK ile mücadelede Türkiye'ye verdiği destekten de bahsedildi.