-Perry, yarıştan çekildiğini açıkladı WASHINGTON (A.A) - 19.01.2012 - Türkiye'ye yönelik sarf ettiği sözlerle Ankara'nın yoğun tepkisini çeken Cumhuriyetçi Parti başkan aday adayı Rick Perry, yarıştan çekildiğini açıkladı. Teksas Valisi Perry, cumartesi günü partinin bir sonraki ön seçiminin yapılacağı South Carolina eyaletinin Charleston kentinde kameraların karşısına geçerek, yarıştan çekildiğini ve adaylardan eski Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich'i destekleyeceğini açıkladı. Perry açıklamasında, seçim kampanyasında kendisi için ''daha ileriye gidebileceği bir yol olmadığını'' gördüğünü söyledi. Önemli olanın adaylar değil, ABD Başkanı Barack Obama'nın seçimlerde yenilgiye ugratılması ve ülkenin başına muhafazakar bir başkanın geçmesi olduğunu belirten 61 yaşındaki Perry, ''Geri çekilme yönünde stratejik bir karar alma vaktinin ne zaman geldiğini bilirim'' dedi. Perry, South Carolina'daki ön seçim öncesinde son günlerdeki anketlerde tekrar yükselişe geçen Gingrich'e desteğini de açıklayarak, Gingrich'i, ''ABD'yi dönüştürebilecek muhafazakar bir vizyoner'' diye tanımladı. Gingrich'in ''mükemmel'' biri olmadığını söyleyen Perry, ''ancak hangimiz mükemmeliz ki?'' ifadesini kullandı. Perry'nin geçen günlerde Türkiye'ye yönelik sarf ettiği sözler, hem Türkiye hem de ABD'de infiale yol açmış ve yoğun tepkiler görmüştü.