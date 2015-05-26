Periscope artık Android'de!

Geçtiğimiz aylarda iPhone'lara gelen ve büyük ses getirmesi dolayısıyla Twitter'ın 100 milyon dolara satın aldığı Periscope bugün itibariyle Android telefonlara da geldi.

Twitter’ın blog sayfasında konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

“Periscope’u başlattığımızda, ışınlanmaya en yakın olacak ürünü geliştirmek istemiştik. Bunu kullanıcılara canlı bir video yayını sunma veya başlatmanın en iyi yolunu temin ederek gerçekleştirdik. Küçük bir startup olduğundan, ilk uygulamamız sadece iOS ile kullanılıyordu, fakat biz Android’de de yaşanabilecek bir Periscope deneyimi yaratmak için gerçekten sıkı çalıştık. Bugün Periscope’un artık Android’de de kullanılabileceğini duyurmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz!

4.4 (KitKat) ve üstü versiyonu kullanan Android sahipleri Periscope’u Google Play’den indirebilir. Android’deki Periscope, Periscope kullanıcılarının sevdiği her bir özelliğe sahip: Özel veya herkese açık yayınlar yapın, sadece takip ettiklerinizden yorum kabul edin ve kalp göndererek veya sohbet ederek bir Periscope yayıncısıyla iletişime geçin. Sadece Android’e özel bir kaç özellik de bulunuyor:

· Uygulama, Android kullanıcılarının yabancılık çekmeyeceği modern bir tasarıma sahip

· Android kullanıcıları bildirim ayarları üstünde kontrole sahip. Bu bildirimler, Twitter’da takip ettiğiniz biri Periscope’ta ilk kez aktif olduğunda “İlk Yayın Bildirimi”, Periscope’ta takip ettiğiniz biri bir başkasının yayınını paylaştığında“Paylaşma Bildirimi” adıyla adlandırıldı.

· Android’deki Periscope, yayın izlerken sizi biri aradığında veya size biri mesaj attığında kesilen yayını kaldığınız yerden izlemenizi sağlayan “Tekrar Başlat bildirimi” seçeneğini sunuyor.

· Android’deki Periscope kaldığınız yerden devam etmenizi kolay hale getiriyor.

· Yayıncının herhangi bir dosya yüklemesine gerek kalmadan, replay’ler kayıta alınır. Bu da yayıncılara zaman kazandırır ve telefondaki değerli telefon haznesini korumanıza yardımcı olur.



Not: Google Play Store'da yayınlanan uygulamayı şu an göremiyorsanız endişelenmeyin; uygulama tüm dünyada saatler ilerledikçe indirilmeye sunuluyor olacak.