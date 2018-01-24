Perinçek'ten Erdoğan'a tepki: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam yapmaz!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türk Silahlı kuvevtleri'nin (TSK) Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan Astsubay Musa Özalkan'ın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın musalla taşının başına geçerek konuşma yapmasını eleştirdi. "Cumhrbaşkanı imam değildir" diyen Perinçek, "Camide reklam olmaz" ifadesini kullandı.

Ankara'daki hmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çok sayıda siyasi katılmıştı.

Perinçek, kendisinin de katıldığı cenaze törenin ardından yaptığı yazılı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Bugün Ankara’da Afrin harekâtının ilk kahraman şehidi Asb Üst Çavuş Musa Özalkan’a son görevimizi yerine getirdik. Devlet yöneticileri de Ahmet Hamdi Akseki Camisi’ndeki cenaze törenindeydi. Şehidimiz, ailesine verilecek şehadet tazminatını Telafer’de yapılacak okula bağışlamış.

Bir kez daha öncelikle belirtelim: Camide protokol olmaz. Orada herkes eşittir ve gelenler safa girer. Bunu yeniden ele alacağız.

"Cumurbaşkanı ikinci imam konumunda olamaz"

İmamlarımız şehidimizin ve Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan’ın cenaze namazını kıldırdıktan sonra mikrofon Cumhurbaşkanına verildi. Sayın Tayyip Erdoğan, musalla taşının başında bir konuşma yaptı.

Camiye siyasetin sokulması ciddî bir yanlıştır. Sayın Cumhurbaşkanı şehidimiz için bir devlet töreni düzenler ve orada konuşabilir. Ancak camide cenaze namazından sonra ikinci bir imam konumunda konuşma yapması bizim devlet geleneğimize, Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırıdır. Ayrıca bu tür tavırlar, Vatan Savaşımıza karşı “Saray Savaşı” propagandası yapanlara fırsat verir.

"Camide reklam olmaz"

Tayyip Erdoğan, vatan savaşının zaferlerini siyasal amaçlar için kullanma çizgisine girerse, kendi partisini de böler. AKP’ye oy veren vatandaşlarımız ve AKP yöneticileri de bu tavrı onaylamazlar. Çünkü her Müslüman bilir ki, camide reklam olmaz.

"Türk milleti imam Cumhurbaşkanı seçmeyecek"

Önümüzdeki seçimde seçmenlerimiz, imam cumhurbaşkanı seçmeyecektir. Sayın Tayyip Erdoğan, diğer nedenler yanında imamlığa soyunan bu tavrı nedeniyle de Cumhurbaşkanı seçilmeyecektir.

Önümüzdeki Cumhurbaşkanı, vatan savaşını yönetecektir ve camideki ibadete reklam için değil, sıradan bir vatandaş olarak katılacaktır."