Perinçek’in kızından ilginç sözler

Çin Uluslararası Radyosu’nda (CRI) 2.5 yıldır Türkçe Yayınlar Koordinatörlüğü görevini yürüten Perinçek, olimpiyat oyunları için Pekin’de bulunan Milliyet muhabiri Attila Gökçe’ye konuştu. Perinçek, “Babam için ağlamadım. Vatanı sevmek, mitingde bayrak sallamak suçsa babam suçlu” dedi. Kiraz Perinçek şu şekilde devam etti:



‘Bir Amerikan darbesi’



‘Ergenekon davası, eşi görülmemiş bir Amerikan darbesidir. 1980 ve 1971 bunun yanında sütten çıkmış ak kaşık kalır. Bu dava hem bir hukuk skandalı, hem komedi. O yüzden babama değil, Güneydoğu’da geçen ay öldürülen Muhiyettin Öksün’e ve yeğeni Ömer Öksün’e ağlıyorum.’



‘Davayla ilgili gelişmeleri okuyorum. Vatandaşlar Cem Yılmaz’a komedi malzemesi çıktığını söylüyor. Gerçekten öyle. Mitingde bayrak taşımak, vatanı savunmak suç sayılıyor.’

‘Ergenekon davasının açılması, babamla arkadaşlarının doğru yolda olduklarının göstergesi. İP aleyhinde açılan kampanyaların sonucu. Bu davada ayrıca ordu da hedef alınıyor. Sonra bunun altını da Hrant Dink aleyhinde gösteriler yapan kişileri davaya katarak doldurdular.’



‘İlk duruşmada çıkar’



‘Bana göre babam ilk duruşmada tahliye edilecek. Son ziyaretimizde “Dua edin de eylülde çıkıp Çökertme’ye gidelim” dedi. Her yıl Çökertme’de tatil yapmayı çok sever. Uzun mesafeleri yüzerek geçer. Sağlığına dikkat eder. Babamı cezaevinde ziyaret ettim, bu dava nedeniyle hiç gözyaşı dökmedim.’



‘AB, AKP’nin kapatma davası nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne karşı bir tür korumacı pozisyon aldı ve partiden yana duyarlılık gösterdi. Aynı hukuksal duyarlılık Ergenekon davasında tabii ki yok. Öyle olsaydı zaten AB de bildiğimiz AB olmazdı.’



‘60’lı yıllarda Süleyman Demirel’in dava arkadaşı olarak bilinen dedem Sadık Perinçek ile babam arasında büyük bir çelişki ve ayrışma yok. Dedem halk adamıydı. Servet sahibi değildi. Hem dedemle, hem babamla gurur duyuyorum

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Bugünkü siyasetçiler, dünya görüşü ne olursa olsun, Demirel’in ağırlığını taşımıyor. Günü gelince onların işi de bitecek. Bugün destekleyen Batı, onları bir anda silecek.’



Gelecekten umutluyum



‘Türkiye dağılma ya da kurtulma ikilemi ile karşı karşıya. Her şeye rağmen umutluyum. Türk halkının büyük birikimi var. Emperyalizme karşı büyük bir savaş vermiş ve kazanmış. Başkalarının boyunduruğu altında yaşama kültürü yok. Bu nedenle gelecekten umutluyum.’



‘Bence Türkiye yüzünü Asya’ya dönmeli. Çin’le daha yakın işbirliği yapmalı. Çin, Rusya, Hindistan, Pakistan, Özbekistan çoktan beri işbirliği yapıyor. Enerji, terörle mücadele, sanayileşme konusunda ortak projeleri var.



Türkiye de böyle yakın ilişki ve işbirliğiyle bir çok sorununu çözer. Türkiye’de ağalık düzeni sonlandırılmadan, Güneydoğu’da ekonomi düzeltilmeden terör sorunu da bitmez, Kürt sorunu da çözülmez.’



Kardeşi de hep yanında



Çin Uluslararası Radyosu’nda görev yapan Kiraz Perinçek’in bu sıralar bir konuğu var. 14 yaşındaki Cem Perinçek tatil için ablasının yanına gelmiş. Yanında kardeşi olduğu halde Milliyet’e açıklamalarda bulunan Kiraz Perinçek, dünya liderlerinden Hugo Chavez (Venezuela), Lula Da Silva (Brezilya), Fidel Castro (Küba), Beşar Esad (Suriye) ve Mahmud Ahmedinecad’ı (İran) beğendiğini söylüyor. Hem Atatürk’ü hem Ahmedinecad’ı beğenmenin çelişki olmadığını da şöyle açıklıyor: “Sonuçta ortak yanları, emperyalizme karşı duruşları.”







