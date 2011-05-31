-PERİNÇEK: DAVADA HERŞEY UYDURMA İSTANBUL (A.A) - 31.05.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasının 185. duruşması başladı. Duruşmada söz alan tutuklu sanık İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, davada her şeyin uydurma olduğunu ve her şeyin altından tertipler çıktığını iddia ederek, ''Bu tertip, Türkiye'ye karşıdır. Bu ortamda Türk ordusu, birliği sağlayacak yaptırım gücüdür. Türk ordusunun morali sıfırlanıyor'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, Alparslan Arslan ve Osman Yıldırım ile Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atılması davası sanıklarının da aralarında bulunduğu 21 tutuklu sanık katıldı. Tutuklu sanıklardan Ergün Poyraz, Mehmet Fikri Karadağ, İsmail Yıldız, Bedirhan Şinal ve men cezası alan emekli Tuğgeneral Veli Küçük ise duruşmaya katılmadı. Başka suçtan tutuklu yargılanan tutuksuz sanık Semih Tufan Gülaltay da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada söz alan Perinçek, bugün öğleden sonra sulh ceza mahkemesinde duruşması olduğu için sabahleyin cezaevi görevlilerinin bu mahkemeye kendisini getirmek istemediklerini belirterek, bu uygulamanın mahkemenin talimatı olduğunun söylendiğini ileri sürdü. Bunun üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, bu yönde bir talimatları olmadığını ifade etti. Perinçek, yaptığı itirazlar üzerine 45 dakika sonra bu salona getirildiğini anlattı. Cezaevinde koğuşların, hücrelerin kanunsuz olarak dinlendiğini, bunu tespit ettiğini belirten Perinçek, mahkemeden çekilme talebinde bulunacağını söyledi. Leyla Tavşanoğlu'nun ABD'li üst düzey yetkilileriyle yaptığı röportaja değinen Perinçek, Türkiye'nin fiilen bölündüğünü ifade ederek, ''Diyarbakır'ın merkezine Şeyh Said'in heykeli dikilmiştir. Türk otoritesi, Türk Devleti reddedilmekte, ABD himayesinde Güneydoğu'da hükümetçikler oluştuğunu görüyoruz. Türkiye'nin iç savaşa gittiğinin ilan edildiği bu koşullarda Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı tutuklanıyor. Bu bir iç savaş manzarasıdır. Bunu yargı olarak görmüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları, hukuku yok. Savaş var. Türkiye'ye karşı ilan edilmiş bir savaş var. Ergenekon, Balyoz, ıslak imza, Poyrazköy. Bunların, savaşın cephesindeki düşman operasyonları olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Türkiye bir dönüm noktasına gelmiştir'' diye konuştu. Mahkeme Başkanı ve üyelerine hitaben ''Yurtseverliğinize sesleniyorum'' şeklinde konuşan Perinçek, sözlerini, ''Türkiye'ye bir işaret verin. Türk yargıcının vatana bağlılığını gösterin. İç savaşa alet olmayın. Derhal cübbelerinizi bırakın ve bu yargılamadan çekilin'' şeklinde tamamladı. Tutuklu sanıklardan Hikmet Çiçek ve Oktay Yıldırım da Perinçek'in belirttiği çekilme talebine katıldıklarını söylediler. Başkan Köksal Şengün, ardından dün tanıklığına başvurulan Nejat Uysal'ı kürsüye çağırdı. Duruşma, Cumhuriyet Savcısı Nihat Taşkın'ın Uysal'a sorularını yöneltmesiyle devam ediyor.