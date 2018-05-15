Perinçek yanıtladı; ikinci turda Erdoğan'ı mı destekleyecek?

Daha önce seçimin ikinci turunda CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye destek vermeyeceğini açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceği" yönündeki iddiaya da yanıt verdi. Perinçek, "Bir takım yalanlar dolanlar var. Sosyal medyada bir furyadır gidiyor. Arkadaşlarım beni bilgilendirdiler. 'Doğu Perinçek ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı' destekleyecek diye bir laf dolaştırılıyor. Bunların hepsi yalan dolan" ifadesini kullandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre Perinçek, sözlerine şöyle devam etti:

"Yalanlarını toplasın gelsinler, dolanlarını toplasınlar gelsinler. Biz Silivri duvarlarını yıkmışız, Ermeni soykırımı yalanlarını yerin dibine gömmüşüz, biz Fetullah terör örgütünün 15-16 Temmuz darbe girişimini bozguna uğratmışız. Onun için onlar yalanlarıyla dolanlarıyla üzerimize gelsinler hepsini yerle bir edeceğiz.

"Buradan ilan ediyorum, kesinlikle öyle bir açıklamam yok. Perinçek'in 'ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz' diye bir açıklaması yok. Bu yalanı uyduran kim? Dolaştıran kim? Onu da söyleyeyim. Fetullah terör örgütü ve HDP-PKK teröristleri. Bunları zaten biz yerle bir edeceğiz. Bunların Türkiye'nin geleceğinde yeri yok."

Perinçek önceki gün de açıklamalarda bulunmuş ve Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda HDP'ye kapatma davası açmak için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirme vaadinde bulunmuştu.