Perinçek: Türkiye, Orta Doğu'da Amerika'yı dize getirdi

İran'ın ardından Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretini değerlendiren Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, "Türkiye'nin İran ve Rusya'yla mutabakatı Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi'ni iflas ettirdi, ABD dize geldi" dedi.

Sputnik'ten Elif Sudagezer'in haberi şöyle:

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin Ankara ziyaretinin ardından şimdi de Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov Türkiye'ye gelecek. Peş peşe gelen ziyaretleri yorumlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e göre, İran ve Rusya'nın genelkurmay başkanlarının Ankara ziyaretleri Suriye sorununun çözümümün Devlet Başkanı Beşar Esad ile birlikte olması yönünde şimdiye kadar atılan ‘en kararlı adımları' oluşturur nitelikte.

Ankara ve Şam'ın iş birliği halinde olduklarını ve bu iş birliğinin temelinin Mart ayında gerçekleşen gizli görüşmelerde atıldığına işaret eden Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

"Mart sonunda Türkiye ve Rusya'nın gerçekleştirdiği gizli görüşmelerde Suriye'yle hareket edilmesi kararlaştırıldı. Şimdi de o kararın sonuçları alınmakta ve göreceksiniz bu adımlar son derece verimli neticeler getirecek. Zaten bugün de Türk Ordusu Afrin'e yönelik bir harekâta başladı. Bütün bunlar hep Rusya'yla, İran'la ve dolayısıyla Suriye'yle iş birliği yapılarak, birlikte kararlaştırılarak atılan adımlar."

Türkiye ve Suriye'nin "Ortak hareket etme safhasına geçmesini" memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Perinçek, "Rusya ve İran Genelkurmay Başkanlarının Türkiye'ye gelişleri de bu ortaklığın en büyük göstergesi. Vatan Partisi'nin İran'da 8-11 Temmuz tarihleri arasında İran'a yaptığı ziyaretlerin sonuçları alınıyor. Biz orada İran Devleti'nin en üstündeki ve İran Devrim Muhafızlarının en üstündeki yetkililerle, komutanlarla, devlet adamlarıyla görüştük. Bu görüşmeler ise son derece verimli sonuçlar getirmekte" dedi.

"Kürdistan planı olan ülkelerin planı suya düştü"

Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamanın tek yolunun Beşar Esad'ın pozisyonunu korumasıyla gerçekleşeceğine işaret eden Perinçek, "Türkiye de artık Suriye'nin toprak bütünlüğünün savunuyor. Ülkenin toprak bütünlüğü de ancak Beşar Esad ile korumak mümkün. O yüzden Türkiye, Beşar Esad ile dost olmaya mecbur. Sahadaki gelişmeler de Suriye devlerinin kendi vatanını birleştirmek konusundaki kararlı silahlı mücadelesi de bu noktaya getirdi" dedi ve ekledi:

"Yaklaşık bir hafta önce Sayın Beşar Esad tarihi bir konuşma yaptı. O konuşmasında ‘Suriye'de tek millet, tek devlet ve tek vatandan vazgeçmelerinin mümkün olmadığını söyledi; Suriye'nin etnik temelde, mezhep temelinde bölünmesine izin vermeyeceklerini ve Suriye Ordusu'nun bu konuda çok büyük başarılar kazanmakta olduğunu açıkça ifade etti. Bu açıklama, Suriye'nin topraklarında herhangi bir Kürdistan özerk bölgesi veya başka bir adla başka bir özerk bölgenin kurulmasına izin verilmeyeceğine işaret ediyor. Bu nedenle Suriye'de özerk bir Kürt bölgesi gibi vs bir planları olan ülkeler de o planlarından artık vazgeçmek zorunda kaldılar ve vazgeçtiler."

"ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi iflas etti"

ABD'nin Suriye'den mağlup çıktığına değinen Vatan Partisi Lideri, "Artık sürecin sonuna gelindi. Amerika'da yenildi ve duruma da boyun eğmek durumunda kaldı. Görüyorsunuz Amerikan yönetimi de artık bu sorunun çözümünün Beşar Esad ile olacağı yönünde görüşler açıklamaya başladı. Türkiye'nin, İran'la, Suriye'yle, Rusya'yla iş birliği yapması Amerika'yı dize getirdi" sözlerini sarf etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının da ülkenin Suriye'nin kaybedeni olduğuna işaret ettiğini savunan Perinçek, "Trump dışarıya demokrasi, rejim ihraç etmek veya ülkelerin toprak bütünlükleriyle oynamaktan vazgeçtiklerini söyledi. Bu yeni bir dönem. Amerika Ortadoğu projesinin yürümediğini gördü. Büyük Ortadoğu Projesi iflas etti. Daha doğrusu iflas ettirildi" diye konuştu.

"Türkiye Suriye krizinin bitirmede belirleyici oldu"

Trump'ın itiraflarının bölge ülkelerini zaferine işaret ettiğini savunan Perinçek sölerine şöyle devam etti:

"Bu zaferde, İran'ın direnmesi, Suriye'nin savaşması, Irak'ın kendi toprak bütünlüğü için ısrarı, kararlılığı ve Türkiye'nin de PKK'yı hendeklere gömmesi burada belirleyici oldu. Türkiye çok büyük bir ülke. PKK'yı hendeklere gömdü, Fırat Kalkanı'yla Amerika ve İsrail'in terör koridorunu yardı, IŞİD'i de El Bab'a kadar kovalayıp orada tepeledi Türk Ordusu. Bütün bunlar artık Amerikan planının yürümesine imkan vermeyen kararlı bölge halklarının ve ülkelerin eylemleridir. Türkiye'nin de burada çok önemli bir rolü var. 24 Temmuz 2015'te başlayan Türkiye'nin vatan savaşı da Amerika'nın artık bu bölgeden elini çekmek zorunda kalmasında son derece belirleyici bir rol oynamıştır."

Perinçek "Bir yıl gibi bir süre zarfı içinde Suriye düğümü tamamen çözülmüş olacak ve bölgemizde barış ve istikrarın geleceği bir sürece girmiş bulunuyoruz" diye ekledi.