Perinçek'ten Sancak'a destek: 'AK Parti Amerika sayesinde iktidara geldi' sözleri gerçek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ethem Sancak’ın AKP'den istifasını değerlendirerek, "Bu bir gerçek, yani 2002 yılında Türkiye Amerika tarafından erken seçime götürüldü. Ve AK Parti hükümete getirildi. Ama devamı var, Sayın Ethem Sancak diyor ki 'Evet bizi Amerika başa getirdi ama biz en sonunda Amerika’ya kafa tutmaya başladık. Çünkü Türkiye’nin bu gerçeği bunu gerektirdi' Bence bu ikinci söylediği daha önemli" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sputnik Radyo’da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Perinçek Ethem Sancak’ın AK Parti’den istifasını da değerlendirdi. Eski AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Ethem Sancak, "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş, bu gelişme üzerine Ethem Sancak istifa etmişti.

Disipline verilmesine neden olan sözleri kullanmadığını iddia eden Sancak'ın "Bu millet Tayyip Erdoğan’ı seçti. Tayyip Erdoğan, Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanıydı. Aslında Amerika’nın desteğiyle geldik iktidara" ifadelerinin yer aldığı ses kaydı ortaya çıkmıştı.

Doğu perinçek ise Sancak'ın "açık yürekli davrandığını" söyledi Perinçek, "Çatır çatır fikirlerini söyledi. Mensubu olduğu partinin de kulak vermesi gereken fikirler söyledi. Şahsi menfaatler peşinde yürümüyor, şahsi menfaatlere teslim olsa susması gerekir. Bugün Ethem Sancak’ın söyledikleri Türkiye’nin ihtiyacı olan söylemler. Bence AK Parti için çok büyük bir yanlış ve çok büyük bir kayıp. Ben Sayın Tayyip Erdoğan’ın yerinde olsam Ethem Sancak’ı alırım en baş köşeye oturturum. En baş köşeye bakın, üçüncü değil. Çünkü Sayın Tayyip Erdoğan’ı, AK Partiyi kurtacak olan fikirler bugün Sayın Ethem Sancak’ta olan fikirlerdir" diye konuştu.

Perinçek şöyle devam etti:

"Türkiye’nin Ukrayna savaşında Rusya’yla birlikte hareket etmesi konusunda çok net konuştu; Çin dostluğunu hep vurguladı"

"Kamuoyunda farklı bir Ethem Sancak imajı çizilmeye çalışılıyor. Ethem Sancak benim yakın arkadaşımdır. Çok güvendiğim karakterli bir insandır. Çok değerli bir entelektüeldir. Türk tarihini, İslam tarihini, felsefeyi iyi bilir. Çok okur. Yani yalnız bir iş adamı değildir. Türkiye’nin sayılı entelektüellerinden biridir. Ahlaklıdır, karakterlidir. Rusya’ya gitti orada yaptığı açıklamalar iki günde 700 bin tıklama almış. Türkiye’de büyük yankı yarattı. Yani Türkiye’nin Ukrayna savaşında Rusya’yla birlikte hareket etmesi konusunda çok net konuştu. Çin dostluğunu hep vurguladı. Türkiye’nin için girdiği süreci çok iyi anlayan yorumlayan bir siyasetçi, aydın ve iş adamı. Ve burada da son derece düz gitti. Bir takım ince hesapların dışında fikirlerini gümbür gümbür ifade ediyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın Tayyip Erdoğan’ın yerinde olsam Ethem Sancak’ın söylediklerine kulak veririm ve hatta onunla yakın iş birliği içinde olurum. Zaten yakın arkadaşlıkları da var. Onu dinlerim ondan yararlanmaya çalışırım."

"Türkiye Amerika tarafından erken seçime götürüldü ve AK Parti hükümete getirildi"

Ethem Sancak’ın "AK Parti Amerika sayesinde iktidara geldi’" sözleri sorulması üzerine cevap veren Vatan Partisi Genel Başkanı, "O bir gerçek. 1996 yılında Rand Corporation raporu var. Orada diyorlar ki Tayyip Erdoğan Başbakan olacak. Abdullah Gül Dışişleri Bakanı olacak. Hatta biz onu o zaman yayınladık. Cumhuriyet’te büyük bir söyleşi yaptık. Orada da belirttim. Bu bir gerçek, yani 2002 yılında Türkiye Amerika tarafından erken seçime götürüldü. Ve AK Parti hükümete getirildi. Ama devamı var, Sayın Ethem Sancak diyor ki 'Evet bizi Amerika başa getirdi ama biz en sonunda Amerika’ya kafa tutmaya başladık. Çünkü Türkiye’nin bu gerçeği bunu gerektirdi' Bence bu ikinci söylediği daha önemli. Yani Amerika’yla birlikte iktidara geldik ama biz Amerika’ya bugün AK Parti olarak kafa tutuyoruz, direniyoruz, mücadele ediyoruz diyor ve doğru olan budur" ifadelerini kullandı.