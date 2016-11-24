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Perinçek şikayet etti, mahkeme Nihat Behram'a 5 ay 25 gün ceza verdi!

Behram, 2015'te yayınlanan bir yazısı nedeniyle, Perinçek'in şikayeti üzerine 8 Eylül'de hâkim karşısına çıkmıştı

24 Kasım 2016 23:02

Gazeteci yazar  Nihat Behram, 3 Ekim 2015'te soL'da yayınlanan "Doğu Perinçek'in 'vatan' anlayışı..." başlıklı yazısı nedeniyle, Doğu Perinçek'in şikayeti üzerine hâkim karşısına çıktı. İstanbul'daki Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Nihat Behram'a 5 ay 25 gün hapis cezası verildi.

Behram, Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 Eylül'de hâkim karşısına çıkmıştı.

Duruşmanın ardından Behram, "Bu dava ile Doğu Perinçek’in ihbarcılığı ‘resmiyet’ kazanmıştır, mazlumun uğrunda dövüşmenin bedeli canımız olsa ne yazar, öder geçeriz; yeter ki zalimin yalakası diye anılmasın adımız" dedi.

Başka bir davadan daha önce mahkumiyeti olduğu gerekçesiyle Behram'ın cezası ertelenmedi. Av. Özgür Murat Büyük, kararın henüz kesinleşmediğini, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini söyledi.

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Nihat Behram'ın, Doğu Perinçek'in şikayetine konu olan, "Doğu Perinçek’in ‘vatan’ anlayışı..." başlıklı (3 Ekim 2015) yazısı için tıklayınız.

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Nihat Behram, bu karar üzerine kaleme aldığı yazıda, "Bu dava ile Doğu Perinçek’in ihbarcılığı ‘resmiyet’ kazanmıştır, mazlumun uğrunda dövüşmenin bedeli canımız olsa ne yazar, öder geçeriz; yeter ki zalimin yalakası diye anılmasın adımız" dedi.

Behram yazısında, "Doğu’nun açtığı davadan 5 ay 25 güne mahkum oldum, daha önceden mahkumiyetim (sabıkam) olduğu için mahkumiyet ertelenmedi. Sağlık olsun! Teferruattır! Esas olan hayatın yargısıdır! O yargı terazisinin bir kefesinde 'sınır ötesi harekat ve savaş tezkeresi'ne karşı çıkanlar, bir kefesinde savunanlar var! Yani bir yanda mazlumun yoldaşları, bir yanda zulüme alkış tutanlar! Mazlumun uğrunda dövüşmenin bedeli canımız olsa ne yazar, öder geçeriz; yeter ki zalimin yalakası diye anılmasın adımız!" dedi.

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Nihat Behram'ın "Bu dava ile Doğu Perinçek’in ihbarcılığı ‘resmiyet’ kazanmıştır!"  başlığıyla yayınlanan (24 Kasım 2016) yazısı için burayı tıklayınız.

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