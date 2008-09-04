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Politika

Perinçek savcıya ifade verdi

Ergenekon operasyonu kapsamında Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan İP lideri Perinçek, başka soruşturmayla ilgili savcılıkta ifade verdi.

04 Eylül 2008 03:00

Ergenekon operasyonu kapsamında Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, devam eden bir başka soruşturma ile ilgili savcılıkta ifade verdi. 

Perinçek, geniş güvenlik önlemleri altında bugün saat 11.00 sıralarında elleri kelepçeli olarak Tekirdağ Adliyesi'ne getirildi. Savcı Levent Özyurt’un odasında alınan Perinçek burada yaklaşık bir saat süreyle İstanbul’da devam eden bir soruşturmayla ilgili ifade verdi.

İfadenin ardından yine arka kapıdan çıkarılan Doğu Perinçek, cezaevi nakil aracına bindirilerek cezaevine götürüldü. Mart ayından bu yana tutuklu bulunan Doğu Perinçek’in zayıflamış olduğu gözlendi.


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