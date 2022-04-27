Perinçek: Kılıçdaroğlu, Soros Vakfı kurucularından

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Kemal Kılıçdaroğlu Soros Vakfı kurucularından” dedi.

Ulusal Kanal’da açıklama yapan Perinçek “Siyasi hatalar, husumetler suç olarak yorumlanabiliyor. Suç başka bir şey. Suç ceza kanununda suç olarak tanımlanan eylemler işlendiği zaman o suç olur. Birisi Henry Barkey'le görüşmüş bu suç değil” ifadelerini kullandı.

Perinçek, şunları kaydetti:

"Burada bahsedilen suç hükümeti devirme teşebbüsünde bulunmak. Henry Barkey'le görüşme eğer bunun bir kanıtıysa delil olarak sayılabilir. Soros'un beslediği Anadolu Vakfı'nın yöneticisi veya başkanı olmak tek başına suç olmaz. Bu para almak suç eyleminde kullanıldıysa o zaman Soros ilişkisi bu suçun kanıtlarından olabilir."

“Kemal Kılıçdaroğlu da Soros Vakfı kurucularından” diyen Perinçek şöyle devam etti:

"Bu ceza kanununda suç olarak tanımlanmış değil. Soros'un tertiplerinde yer almayı tek başına ispatlamaz."