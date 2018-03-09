Perinçek: CHP, "PKK'nın üzerine yürümek Türkiye'yi böler” dedi

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in, “Kasım 2015 seçimlerinde CHP listelerinden aday olmak istediğini” söylediği Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, iddiaları reddetti. Çiçek’in yalan söylediğini savunan Perinçek, “Ergenekon davasında da tanıyorum. Herkes tanır onun kim olduğunu” dedi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Perinçek, CHP ile 1 Kasım 2015'teki seçim öncesinde yürüttükleri ittifak görüşmeleriyle ilgili şunları söyledi:

"CHP ile ittifakın neden olmadığını söyleyeyim. Biz birinci mesele olarak CHP'ye PKK ile mücadeleyi önerdik. 1 Kasım seçiminden önce dedik ki 'Birinci maddeye PKK ile mücadeleyi koyalım.' Terörü bitirmek Türkiye'nin temel meselesidir. Bize verdikleri cevap yazılı ve altında Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Bize şunu söylediler, 'Fay hatlarını çatlatırız.' Yani 'PKK'nın üzerine yürümek Türkiye'yi böler.' dediler. Asıl PKK'nın üzerine yürümek Türkiye'yi birleştiriyor. Onun yüzünden CHP Türkiye'nin geleceğinde yoktur. CHP'nin aklı fikri HDP'de, PKK'da. PKK'yı getirip hükümet yapacak.”

"Dursun Çiçek yalan söylüyor"

Habertürk'te Kübra Par'ın hazırlayıp sunduğu 'Açık ve Net' programına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Çiçek’in kendisi hakkındaki iddialarına da değinen Perinçek, şöyle devam etti:

"Yalan söylediği belgeli. O belgelerin hepsini, şimdi talimat vereceğim ve bütün basına dağıtacağız. Karşılıklı 7 kadar mektup teati edildi. Bizim ne önerdiğimiz ve onların ne cevap verdiği o mektuplarda yazılı, kayıtlı. Dursun Çiçek yalan söylüyor. Onu, ben Ergenekon davasında da tanıyorum. Herkes tanır onun kim olduğunu. Yalan söylüyor. Bu tür özellikleri olduğunu da öğrenmekten üzüntü duydum."