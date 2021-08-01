Perinçek: Bu yangınların bir doğa afeti olmadığının farkındayız

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin orman yangınları nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu yangınların bir doğa afeti olmadığının farkındayız. Biz bu zor koşullarda dayanışma, el birliği, çözüm üretmek, ışığı göstermek çabaları içindeyiz" dedi. Perinçek, "90-100 yerde, 'mangal devrildi', 'kül yere serpildi', 'sigara izmariti atıldı' gibi söylemlerin hikaye olduğunun farkındayız." açıklamasını yaptı.

Perinçek, "Türk milleti, her zorluktan çıktığı gibi bunlardan da bir çözümle çıkacağını biliyoruz. Hepimizin ciğeri, yüreği yanıyor. İnsanlarımız, ağaçlarımız, hayvanlarımız yanıyor. Hepimiz bu acıları yürekten paylaşıyoruz. Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Orman yangınlarının yaşandığı yöredeki halkımıza, o bizim cefakar, dayanıklı yiğit insanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

"Bizim işimiz muhalefet değildir"

Türkiye'ye yönelik planların farkında olduklarını dile getiren Perinçek, "Mesele sırf bu yangınlar değil. Bu yangınların bir doğa afeti olmadığının farkındayız. ABD'nin üzerimize sürdüğü PKK ve FETÖ terör örgütlerine karşı mücadeleden geçiyor Türkiye. Bu koşullarda Vatan Partisi olarak bizim işimiz muhalefet değildir. 'Fırsat bu fırsat bizde bir yerinden tutalım' 'hükumeti eleştirelim, buradan bir puan kapar mıyız?' düşünceleri bize yakışmaz. Biz bu zor koşullarda dayanışma, el birliği, çözüm üretmek, ışığı göstermek çabaları içindeyiz. Eleştirmek kadar kolay bir şey yok. Ancak Vatan Partisi'nin görevi yapmaktır. Biz yapıcı bir partiyiz" diye konuştu.

"Masallara kanmayacak kadar aklı başında olan bir Türk milleti var"

Orman yangınlarının kazayla meydana gelmesinin inandırıcı olmadığını kaydeden Perinçek, şunları söyledi:

"Bu yaşadığımız orman yangınlarını görüyoruz. Bunların oradan buradan bir kazayla, mangal devrilmesi, kibrit düşmesi sonucu çıktığı gibi masallara kanmayacak kadar bilinci olan aklı başında olan bir Türk milleti var. Devletimizin yaptığı açıklamaya göre 91 yerde yangınlar önlendi. Türkiye bazı yörelerimizde hala yangınlarla savaşıyor. 90-100 yerde, 'mangal devrildi', 'kül yere serpildi', 'sigara izmariti atıldı' gibi söylemlerin hikaye olduğunun farkındayız. Türkiye'ye yönelik tehditler zaten ilan ediliyor. Düşman zaten Türkiye'ye olan hasmını dile getiriyor." (DHA)