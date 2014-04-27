Perinçek: AYM Başkanı devletin içine yuvalanmış suç örgütlerini savunan bir konuşma yaptı

İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın anayasal kurumları değil, devletin içine yuvalanmış suç örgütlerini savunan bir konuşma yaptığını öne sürdü.

Perinçek, DİSK ve KESK'in 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için yaptığı çağrıya ilişkin, "1 Mayıs’ta Türk bayrağı altındayız. İstiklal Marşı ile 1 Mayıs yapacağız. İşçi sınıfıyla beraberiz. 1 Mayıs’ta İzmir’de Gündoğdu Meydanı’ndayız" dedi.

İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, TÜYAP tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen İzmir Kitap Fuarı’nda gazetecilere yaptığı açıklamalar şöyle:

"Anayasa Mahkemesi Başkanı çok talihsiz, gladyoyu, paralel devleti Türkiye devletinin içine, yargıya, polise, askerin içine yuvalanmış F örgütünü savunan bir konuşma yaptı. Bu Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile bağdaşan bir konuşma değil. Anayasal kurumları değil devletin içine yuvalanmış suç örgütlerini savunan bir konuşma. Suç örgütünün mensuplarını savunan bir konuşma. O konuşma o eski düşünceleriyle uyumlu olabilir ama bizim cumhuriyetimizin Anayasa Mahkemesi’ne yakışan bir konuşma değildir."

’Çankaya yeniden Atatürk’ün çankaya’sı olacak’

Perincek, cumhurbaşkanlığı seçimine değinip, CHP, MHP ile ortak hareket edeceklerini belirterek, "Çankaya, tekrar Atatürk’un Çankaya’sı olacak. Bunun için biz İşçi Partisi olarak bir aday göstermeyi doğru bulmuyoruz. Cumhuriyetin bütün kuvvetlerini, yurtseverleri Çankaya’ya Atatürk’ün koltuğuna yakışan bir cumhurbaşkanı seçmek için beraberliğe çağırıyoruz. Bizim İP olarak CHP, MHP ve diğer cumhuriyet kuvvetleri ve vatansever güçlerle birlikte bir aday göstermemiz gerekiyor" dedi.

’1 Mayıs’ta işçinin, Türk bayrağının olduğu yerdeyiz’

İP Genel Başkanı Perinçek, 1 Mayıs’ta İzmir Gündoğdu Meydanı’nda olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"1 Mayıs’ta Türk bayrağı altındayız. İstiklal Marşı ile 1 Mayıs yapacağız. İşçi sınıfıyla beraberiz. 1 Mayıs’ta İzmir’de Gündoğdu Meydanı’ndayız. 1 Mayıs’ta Türk bayrağı İstanbul’da Kadıköy’de, Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda. Taksim’de şunu görüyoruz; Apo posterleri açılacağını şimdiden ilan ediyorlar. PKK Taksim’de olacağını BDP Taksim’de olacağını söylüyor. Birtakım başı bozuk gruplar oralarda tertip kokan hazırlıklar içindeler. İşçi sınıfı Taksim’de değil, İşçi sınıfı Kadıköy’de. Turuncu kuvvetler, küresel merkezler tarafından yönlendirilen turuncu kuvvetler Taksim’de, halkımızı uyarıyoruz. Herkesi işçilerin emekçilerin ve Türk bayrağının olduğu yerlere çağırıyoruz."