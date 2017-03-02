Perinçek: AKP'de milletvekili ve bakan düzeyinde "Hayır" diyecek kişiler var; isim isim biliyorum

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Başbakan Binali Yıldırım'la yaptığı görüşmede Kürdistan bayrağının göndere çekilmesinin, "'Hayır' oylarını yüzde 60'a yükselttiğini" iddia etti.

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'a konuşan Perinçek, ‘'Başbakan Yıldırım'ın Barzani ile Çankaya Köşkü'nde de Kürdistan bayrağının yer aldığı fotoğraftan sonra, evet çıkması mümkün değil. Hayır oyları patladı” dedi. AKP içinde eski ve yeni milletvekili, Genel Merkez yöneticisi, eski bakan ve il başkanı düzeyinde birçok kişinin “Hayır'' oyu vereceğini iddia eden Perinçek, “Başkanlığa hayır diyen AKP'lileri isim isim biliyorum. Bu skandaldan sonra hayır selinin önüne geçilemez. MHP tabanının da yüzde 80'i hayırcı” dedi.

Perinçek, şöyle konuştu:

“Barzani'nin bağımsız bir devletin başkanı gibi karşılanması ABD'nin Kürdistan planına evet anlamı taşıyor. Bağımsız bir Kürdistan devleti yoktur. Ancak, ABD silahıyla hazırlanan bir bağımsız Kürdistan devlet planı vardır. AKP yönetimi Kürdistan bayrağıyla hem ABD'nin 2. İsrail planına, hem de PKK bayrağına ‘evet' dedi.

Devlet Bahçeli grup toplantısında ‘Kürdistan bayrağına hayır' dedi. Ancak bunun inandırıcı olması için başkanlık sistemine de ‘hayır' demesi gerekir. Aksi takdirde grup konuşması halkı aldatma çabasından başka bir anlam taşımaz. Kürdistan bayrağı açılması kimlerin PKK ve FETÖ ile el-ele verdiklerini sergilemiştir. Artık, evet diyen AKP ve MHP, Kürdistan bayrağına evet diyen PKK ve HDP ile aynı cephede buluşmuştur.”

"ABD milyonlarca Müslümanın kanına girdi"

Perinçek, “Kürdistan bölgesi Irak anayasasına göre Irak devleti içinde federe bir bölgedir. Barzani'nin bağımsız bir devletin başkanı gibi karşılanması, ABD'nin Kürdistan planına ‘evet' anlamı taşıyor” dedi.

Perinçek şöyle devam etti:

“ABD sözde Kürdistan'ı kurmak için Irak'ı iki kez işgal etti. Suriye'de yıllardır sürüp giden iç savaşı tezgahladı, milyonlarca Müslümanın kanına girdi. Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesi ABD silahıyla Müslüman kanı dökülerek kuruldu. Suriye'nin kuzeyindeki Kürt koridoru da Müslüman kanı dökülerek açıldı.”

"Kürdistan ancak

Müslüman kanı dökülerek kurulur"

Perinçek “Bundan sonra da Diyarbakır merkezli sözde Kürdistan ancak Müslüman kanı dökülerek kurulur” iddiasında bulundu ve şöyle konuştu:

“PKK-PYD terörü, ABD tarafından bu nedenle silahlandırılmakta ve desteklenmektedir. Kürdistan bayrağı, Müslüman kanı dökülmesine ‘evet' bayrağıdır. Kürdistan bayrağı aslında PKK bayrağıdır. Nitekim Kürdistan bayrağı çekilmesini PKK-PYD resmi açıklamalarla destekledi. HDP de alkışladı.”