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Perinçek: 22 Temmuz'da gözaltına alınan polisleri isim isim biz saptadık

Doğu Perinçek, operasyonların Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül’e de uzanacağını işaret etti

05 Ağustos 2014 10:50

İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, 22 Temmuz operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve bir kısmı tutuklanan polisleri kendilerinin saptadığını açıkladı.

“Bu mücadelenin 1970’lerden beri sahibi, kurmayı, fikir babası İşçi Partisi’dir.” diyen Perinçek, emniyet güçlerine yönelik operasyona şu sözlerle sahip çıktı:

“Şu anda sorgulanan, gözaltına alınan polislerin hepsi, geçmişte Aydınlık, Ulusal Kanal ve İşçi Partisi tarafından yasa dışı uygulamaları yapan sorumlular olarak isim isim saptanmış ve açıklanmıştır. Ali Fuat Yılmazer nedir? Ne yapmıştır? Yurt Atayün ne yapmıştır? Biz bunları yıllarca önceden saptamışız ve kamuoyuna duyurmuşuz.”

Partisinin İstanbul İl Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Perinçek, hapisten çıktığında Akit gazetesine verdiği beyanatı hatırlattı. “Orada ne dedik? Fethullahçı Gladyo’nun üzerine yürünsün. Bu, bizim Türkiye’nin önüne koyduğumuz bir programdır. Biz bunun sahibiyiz.” dedi. Konuşmasının devamında operasyonların Başbakan Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e de uzanacağını belirtti: “Ergenekon’un savcısı değil miydi Tayyip Erdoğan? Abdullah Gül başlatmadı mı Ergenekon’a karşı operasyonları zamanında? Şu anda bunu öne sürmüyoruz ama çok açık değil mi bu durumun onlara kadar gideceği.”

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