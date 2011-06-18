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Spor

Periler Litvanya'ya direnemedi: 64- 58

Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2011 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası ilk maçında Türkiye, Litvanya'ya 64-58 mağlup oldu.

18 Haziran 2011 03:00

T24 - Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2011 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası ilk maçında Türkiye, Litvanya'ya 64-58 mağlup oldu.

Maçın ilk çeyreğine istediği gibi başlayamayan Ay-yıldızlılar, rakibine Nevriye Yılmaz'ın sayıları ile direnmeye çalıştı. Ancak yüksek yüzde ile şu kullanan Litvanya, ilk çeyreği 19-12 önde geçti.

İkinci periyodun da hakimi Litvanya oldu. Farkı çeyrek içerisinde 10 sayının altına düşürsek de, maçın ilk yarısı Litvanya'nın 15 sayı üstünlüğü ile 37-22 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da Litvanya iyi başladı. Ancak ilerleyen dakikalarda toparlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, Nevriye ve Şaziye'nin sayıları ile oyuna tutundu. Ancak çeyreğin son dakikalarında yeniden toparlanan Litvanya, son periyoda 51-38 önde girdi.

Son çeyrekte Periler farkı tek hanelere indirdiğinde, Litvanya'nın bulduğu kritik sayılara engel olamadı. Son 1 dakikaya 7 sayı geride giren Milliler, salondan 64-58 mağlup ayrıldı ve şampiyonaya da istediği başlangıcı yapamadı.



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