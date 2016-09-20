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15 Temmuz Darbe Girişimi

Perihan Savaş, Emine Erdoğan’ı oynayacak

15 Temmuz darbe girişimini anlatan filmde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da Muhammed Erbek oynayacak

20 Eylül 2016 20:20

15 Temmuz darbe girişimi ‘Uyanış'la beyaz perdeye taşınıyor. Filmde Emine ErdoğanPerihan Savaş canlandıracak.

15 Temmuz darbe girişimi, Adnan Menderes hükümetine yapılan darbe ve Turgut Özal'ın şaibeli ölümü ‘Uyanış'la beyaz perdeye taşınıyor. Projenin teaser çekimleri önceki akşam Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapıldı.

Filmde Adnan Menderes'e Murat Cumaoğlu, Turgut Özal'a ise Adem Göçmen hayat verecek. Muhammed Erbek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı oynayacağı projede eşi Emine Erdoğan'ı ise Perihan Savaş canlandıracak. Projenin tamamı için 1.5 milyon TL bütçe ayrıldı.

 

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