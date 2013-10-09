Perihan Mağden’in 'Ali ile Ramazan' romanı sahneye uyarlanıyor

Perihan Mağden’in romanı, “Ali ile Ramazan” Studio 4 Istanbul tarafından sahneye uyarlandı. Onur Karaoğlu’nun yönettiği “Ali ile Ramazan”ın prömiyeri 21 Ekim saat 20.00'de garajistanbul'da yapılacak. Sezon boyunca sahnelenecek olan oyunda Gülen Karaman, Metin Göksel, Fatih Gençkal, Nadir Sönmez ve İbrahim Halaçoğlu rol alıyor.



Perihan Mağden’in 2010 senesinde yayımlanan romanı “Ali ile Ramazan”, 1990’larda İstanbul’da yaşanan bir üçüncü sayfa hikâyesini konu alıyor.Roman, Ali ile Ramazan adlı iki gencin birbirlerine olan aşklarını ve yaşadıkları acıları, toplumsal gerçekleri anlatıyor. Romandan yola çıkarak kurgulanan oyun ise sadece Ali ve Ramazan'ı değil, günümüz toplumunun dışladığı insanların hikâyelerini de sahneye taşıyor. Seyirciler, bir yandan Ali ile Ramazan'ın 80'ler ve 90'ların zorlugünlerindeki hayatını izlerken diğer yandan günümüz toplumuna kendilerini kabul ettirmeye çalışanların gerçeklerine de tanıklık edecekler.



Daha önce “Atış Serbest” oyunu ile “Bugün Aşık Olucam” müzikal performansının yönetmenliğini de üstelenen Onur Karaoğlu, bu çarpıcı hikâyeyi, farklı mekanları tek bir sahnede toplayan bir kurguyla tiyatro izleyicisinin alışık olmadığı bir biçimde sunacaklarını söylüyor. Oyunda, Ali ile Ramazan’ın yaşadığı mekânları gösteren videolara da yer vereceklerini belirten Karaoğlu sözlerine şöyle devam ediyor:



“Oyunumuzda izleyicileri, hayal güçlerini kullanarak yaşadıkları dünyayı farklı bir biçimde görmeye davet ediyoruz. Ali ile Ramazan’ın hikâyesi bize hem teatral, hem de toplumsal anlamda ayrı bir sorumluluk veriyor. Bu gerçek hikâye, bize tiyatro aracılığı ile günümüzde LGBT bireylerin karşılaştıkları sorunları bir kez daha gündeme getirme fırsatı veriyor.”



Oyunda Ali’yi genç oyuncu Nadir Sönmez canlandırıyor. Ramazan karakterini ise yönetmenin ‘Atış Serbest’ ve ‘Bugün Aşık Olucam’ oyunlarında da rol alan Fatih Gençkal oynuyor. Oyunda,Kavak Yelleri, Şehnaz Tango, İkinci Bahar dizilerinde oynayan ve Nebahat Çehre’yi seslendirmesiyle tanınan Gülen Karaman ile usta yönetmen ve oyuncu Metin Göksel de rol alıyor.



Ali ile Ramazan, 21 Ekim’den itibaren Aralık ayı sonuna kadar her pazartesi saat 20.00'de garajistanbul'da sahnelenecek.