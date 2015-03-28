"Perihan Mağden ile Mert Alaş anlaştı, 'Atlı Karınca' film olacak"

Hürriyet yazarı Onur Baştürk, fotoğrafçı Mert Alaş’ın, Perihan Mağden’in henüz raflardaki yerini almamış kitabı “Atlı Karınca”nın filmini çekeceğini yazdı. Baştürk, yazısında “Dün İstanbul'dan ayrılan Alaş, aslında sadece tatil için gelmedi buraya. Filmi için çok önemli bir anlaşma yaptı. Perihan Mağden'in henüz piyasaya çıkmamış ‘Atlı Karınca’ adlı kitabını filme çekmek için ünlü yazarla el sıkıştı! Kitabın, ünlü bir yıldızın düşüş hikâyesini ele aldığı söyleniyor” dedi.

Onur Baştürk’ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (28 Mart 2015) nüshasında yayımlanan, “Mert Alaş'ın çok gizli İstanbul buluşmaları” başlıklı yazısı şöyle:

Perihan Mağden ve Mert Alaş herkesten habersiz Scotch'ta neyi kutladı? Alaş, hangi ünlü şarkıcının evinde zeytinyağlı yedi? Dahası, hangi ünlü manken Alaş'ın İstanbul tatiline son anda ortak oldu ve mücevherciden çıkmadı?

Londra'da yaşayan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, o çılgın klişe tabirle, gündemden düşmüyor.

Madonna'lı doğum günü partisinin ardından çekeceği ilk filmi için senaryo arayışına girmesi çok konuşulmuştu.

Ayrıntılarını sadece bu köşe topraklarında okuduğunuz Alaş'ın ilk filminde, Penelope Cruz başta olmak üzere birçok ünlü oyuncunun kadroda yer alması düşünülüyordu.

Mert Alaş şimdi de bir haftalık İstanbul tatiliyle, o seksi mahalle ağzı tabirini kullanırsak, dillerdeydi.

El sıkıştılar!

Dün İstanbul'dan ayrılan Alaş, aslında sadece tatil için gelmedi buraya.

Filmi için çok önemli bir anlaşma yaptı.

Perihan Mağden'in henüz piyasaya çıkmamış "Atlı Karınca" adlı kitabını filme çekmek için ünlü yazarla el sıkıştı!

Kitabın, ünlü bir yıldızın düşüş hikâyesini ele aldığı söyleniyor.

Kutlama neredeydi?

Magazin ağzıyla müjdelersek, bir diğer esaslı bomba, Alaş ve Mağden'in bu anlaşmayı kutlamak için pazartesi gecesi Maçka'daki Scotch'ta eğlenmeleriydi.

Alaş'ın iş partneri Marcus Piggott, İtalyan moda tasarımcısı Riccardo Tisci ve Telegram Sanat Danışmanlık'tan Ateş Gündoğdu'nun da aralarında olduğu grubun Scotch eğlencesi, Türkçe şarkılar ve kebaplar eşliğinde sabaha kadar sürdü.

İkinci buluşma kiminle?

Alaş'ın İstanbul buluşmaları bununla bitmiyor...

İkinci önemli buluşma ise Sezen Aksu ile gerçekleşti.

Müjde Ar ve Emel Müftüoğlu'nun da olduğu, Aksu'nun evinde yapılan bu buluşmada bol bol zeytinyağlılar yenilmiş ve Sezen'in yeni şarkıları dinlenilmiş.

Campbell detoksta

Mert Alaş'ın İstanbul seyahatine son anda eklenen ünlü isim ise Naomi Campbell.

Naomi'yle beraber Kapalıçarşı'yı gezen, onu daha önce Kate Moss'un da alışveriş yaptığı mücevherciye götüren Alaş, ünlü mankeni gece eğlencesine bir tekne gezisi hariç pek çıkaramamış.

Çünkü Naomi detokstaymış.