Perihan Mağden Hollandalı ve Rus okuruyla buluşuyor

Perihan Mağden’in Türkiye’de Can Yayınları’ndan çıkan ‘Haberci Çocuk Cinayetleri’ adlı kitabı Hollanda ve Rusya’da yayınlandı.



Hollanda’da Hamide Doğan tarafından Flamanca’ya çevrilen kitap, Athenaeum-Polak & Van Gennep tarafından basıldı. Rusya’da ise Mağden, kitabın yayınlanmasıyla birlikte Moskova’daki Gayatri Yayınevi’nin ilk Türk yazarı oldu.



Halide Edib Adıvar İspanyolca’da



Halide Edib Adıvar’ın ünlü romanı Sinekli Bakkal ise İspanya’nın en büyük yayın grubu Random House Mondadori tarafından tüm İspanyolca konuşulan ülkelerde 2009 yılında yayınlanmak üzere satın alındı.



Anlaşmaya ayrıca kitabın İspanyolca konuşulan tüm ülkelerde promosyonunu yapmak üzere büyük bir bütçe de eklendi. Böylece Sinekli Bakkal, İspanya, Güney Amerika ve Almanya’da Random House, Polonya’da Prozsynski ve İtalya’da Elliot Edizioni tarafından yayın programına alındı.



Sinekli Bakkal 2010 yılında ABD başta olmak üzere 11 ülkede daha yayınlanacak. Kitap kısa bir süre önce de, Zürich’teki Manesse Verlag’dan, Renate Orth-Guttmann’ın İngilizcesinden yaptığı çeviriyle çıkmıştı.