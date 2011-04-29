-PERİ MASALINDA MUTLU SON LONDRA (A.A) - 29.04.2011 - İngiltere Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile Kate Middleton evlendi. Londra'daki bin yıllık tarihi Westminster Kilisesindeki düğün törenine yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Kate Middleton'ın merakla beklenen gelinliği, gelinin, babası Michael Middleton ile konakladığı otelden kiliseye gitmek için arabaya binmesiyle ilk kez kamuoyu tarafından görüldü. Kate Middleton, geçen yıl intihar eden ünlü İngiliz tasarımcı ve modacı Alexander McQueen'in baş tasarımcısı Sarah Burton imzalı bir gelinlik giydi. Kolları ve üstü dantel işlemeli olan beyaz gelinliğin içindeki Kate Middleton, beyaz kır çiçeklerinden oluşan buket taşıdı. Uzun kuyruklu, orta uzunlukta duvaklı saten gelinliğin içindeki Kate Middleton ayrıca, saçını yarım şekilde topladı ve ince bir taç taktı. Kraliyet geleneklerine göre, gelinliğin İngiliz bir tasarımcının imzasını taşıyor olması ve kolları ile göğüs kısmının çok açık olmaması önem taşıyor. Prens William ise düğününde mensubu olduğu Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) mavi üniforması yerine, onursal albay rütbesinin bulunduğu kırmızı İrlanda muhafızı üniforması giydi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth düğünde sarı, gelinin annesi Carole ise açık mavi bir kıyafet giydi. Kiliseye önce Prens William ve erkek kardeşi Prens Harry geldi. Daha sonra sırasıyla, gelinin annesi Carole ve erkek kardeşi James Middleton, Prens William'ın babası İngiltere Kraliyet tahtının birinci sıradaki varisi Galler Prensi Charles ve üvey annesi Cornwall Düşesi Camilla, son olarak da Prensin büyük annesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve dedesi Edinburgh Dükü Prens Philip kiliseye geldi. İngiliz kraliyet ailesi mensuplarının çanlar eşliğinde kiliseye gelişleri, Londra sokaklarındaki kalabalıklar tarafından büyük coşkuyla karşılandı. -"ÖLÜM BİZİ AYIRANA KADAR..."- Düğün töreni Kate Middleton'ın kilisenin kırmızı halıyla döşenmiş ve ağaçlarla süslenmiş ana koridorundan babası Michael Middleton ile yürüyüşüyle başladı. Töreni, Anglikan Kilisesi Canterbury Başpiskoposu Rowan Williams yönetti. Kate Middleton'ın baş nedimesi kız kardeşi Philippa, Prens William'ın baş sağdıcı ise erkek kardeşi Prens Harry oldu. Yaklaşık 1 saat süren tören sırasında çift bağlılık yemini etti. Çift birbirlerine "İyi günde, kötü günde, zenginlikte, fakirlikte, hastalıkta, sağlıkta, ölüm bizi ayırana kadar seni sevmeye ve sana değer vermeye yemin ediyorum" dedi. Bağlılık yemininde, "itaat etme" ifadesi ise yer almadı. Prens William'ın annesi Prenses Diana da 1981'deki düğününde "itaat" ifadesini standart yemin metninden çıkarmıştı. Gelin Middleton kiliseye, Sir Charles Hubert Hastings Parry'nin Kraliçe Victoria'nın oğlu Kral 7'inci Edward'ın taç giyme töreni için bestelediği "I was glad" eseri eşliğinde girdi ve yürüdü. Düğün töreninde ayrıca bazı ilahiler ve İngiltere milli marşı da seslendirildi. Çiftin nikah defterini ise Prens William'ın babası Galler Prensi Charles, üvey annesi Cornwall Düşesi Camilla, erkek kardeşi Prens Harry, gelinin annesi Carole, babası Michael ve kardeşleri Philippa ile James de şahit olarak imzaladı. Törenin ardından çift atlı arabayla kiliseden ayrıldı. Prens William ve Kate Middleton yaklaşık 2 buçuk kilometrelik bir yolu atlı arabayla geçip, halkı selamlayarak, 15 dakikada Buckingham Sarayına gidecek. Çiftin sarayın ünlü balkonuna çıkarak tekrar halkı selamlaması bekleniyor. Düğüne kilisede bulunan davetlilerin yanı sıra Londra sokaklarında ve parklarında toplanan binlerce kişi de şahit oldu. Saint Andrews Üniversitesinde öğrenciyken tanışan çift, 2002 yılından bu yana beraberler. Geçen yıl Kenya'ya yaptıkları seyahatte nişanlanan Prens William (28) ve Kate Middleton (29), Prensin Kraliyet Hava Kuvvetlerindeki görevini tamamlayacağı 2013 yılına kadar Galler'de bir malikanede yaşayacak. -GÜNÜMÜZ MODASINA UYGUN ŞAPKALAR, CANLI RENKLER- Westminster Kilisesindeki törene katılan kadınların giydiği modern tasarımlı şapkalar ile canlı renkli ve şık kıyafetler ise dikkati çekti. İngiliz şarkıcı ve besteci Elton John ve eşi David Furnish, Victoria ve David Beckham, İngiliz futbolcu Wayne Rooney, "Mr. Bean" karakteriyle tanınan İngiliz aktör Rowan Atkinson düğüne katılan ünlülerden bazılarıydı. Düğüne ayrıca Prens William'ın annesi Prenses Diana'nın erkek kardeşi Earl Spencer da ailesiyle katıldı. İngiltere Başbakanı David Cameron ve eşi Samantha Cameron, Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ve İngiliz hükümetinden bazı yetkililer de kraliyet düğününde hazır bulundu. Ülkenin eski Muhafazakar Partili Başbakanlarından Sir John Major düğüne katılırken, eski İşçi Partili Başbakanlardan Tony Blair ve Gordon Brown düğüne davet edilmedi.