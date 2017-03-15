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'Peri Masalı' Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla'yı eleyen Leicester City çeyrek finale yükseldi

15 Mart 2017 11:12

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla'yı eleyen Leicester City çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin Leicester City takımı, deplasmanda 2-1 yenildiği İspanyol ekibi Sevilla ile seyircisi önünde karşılaştı. Leicester City, Morgan'ın 27. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Maçın 53. dakikasında Sevillalı Escudero'nun şutu direkten döndü. Leicester City, Albrighton'ın bir dakika sonra gelen golüyle skoru 2-0 yaptı.

Sevilla'nın Fransız orta saha oyuncusu Nasri, 74. dakikada ikinci kez sarı kart görerek oyundan atıldı. Sevilla, 80. dakikada penaltı kazandı ancak Leicester kalecisi Schmeichel, N'Zonzi'nin vuruşunda gole izin vermedi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve maçı, 2-0 Leicester City kazandı.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Leicester City böylece son 3 yılın UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale çıktı.

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