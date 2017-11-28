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Perge kuleleri yeniden yükselecek

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Perge Antik Kenti'nin iki kulesi restorasyonu için orijinal taş bloklar yerine oturmaya başladı

28 Kasım 2017 17:57

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Perge Antik Kenti\'nin iki kulesi restorasyonu için orijinal taş bloklar yerine oturmaya başladı.
Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü gözetiminde, Perge\'de devam eden çalışmalar kapsamında tarihi kulelerin yeniden ayaklanması için çalışmalar devam ediyor. Yıllardan bu yana çelik yığını halinde bekletilen kuleler için Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun ödenek sorununu halletmesiyle kuleler yeniden orijinal taşlarıyla yükselmeye başladı. Yaklaşık 2 bin taşın tasnif edildiği çalışmalarda \'tamamlama\' işlemi yapılmayacak.
3 BOYUTLU TARAMA YAPILIYOR
Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, restorasyon çalışmalarının 4 aydan bu yana evam ettiğini belirterek, güzel veriler ortaya çıktığını söyledi. Kulelerin doğu ve güney kısmında taş blokların yerleştirilmeye başlandığını dile getiren Karabayram, şöyle dedi:
\"Taşlara sayılar verildi. Bir taraftan hangi taşın hangi kuleye ait olduğu tasnifi yapılıyor. Bazı bloklar sahanın farklı yerlerine dağıtılmıştı. Blokların mevcut izlerine bakarak 3 boyutlu taramaları yapılıyor. Çalışmalar sonrası taş bloklar yerlerine taşınıyor. Kulelerin büyük kısmı bulunduğu bloklar vasıtasıyla yeniden ayağa kalkacak.\"
ÇELİK YIĞINLAR ORTADAN KALKACAK
Mevcut taş malzemelerin kullanılmasına dikkat ettiklerini belirten Cemil Karabayram, kuleler için 2007 yılından beri ödenek beklendiğini kaydetti. Karabayram, “Uzun yıllardır kulelerde çelik yığını vardı. Bu çalışma ile Perge kuleleri kurtarılacak. Perge kuleleri eski ihtişamına kavuşacak. Vali Münir Karaloğlu, ara ara denetimler yapıyor. Proje revizyonu da söz konusu. Kuleleri ayağa kaldırırken mevcut yapısını korumak için büyük çaba sarf ediliyor\" dedi.
Çalışmaları, alanında uzman yüksek mimar Saadet Sarı\'nın yürüttüğünü belirten Karabayram, çalışmaların tamamlanmasının ardından kulelerin Perge\'nin güzelliğine güzellik katacağını vurguladı.

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