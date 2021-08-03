"Performans verecek kapasitede değil" denilen THK uçakları, 2016 yılında İsrail'deki yangına gönderilmişti!

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Türkiye'de orman yangınları 7. gününe girerken, Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Envanterimizde uçak yok. THK uçakları performans verecek kapasitede değil", AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi; THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır" sözleriyle, Türkiye'nin yangın söndürme uçaklarının olmadığını dile getirdi. Oysa Türkiye, 2016 yılında İsrail'de orman yangınlarını söndürmek için Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını göndermiş ve yangının söndürülmesine katkıda bulunmuştu.

Orman yangınlarıyla mücadelede 7. güne girildi. Antalya, Muğla, Adana, Isparta ve Denizli'de yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 28 Temmuz tarihinden bu yana süren yangınlarda 8 kişi de yaşamını yitirdi.

Yangınlara müdahale konusunda yetkililerden farklı açıklamalar gelirken, Türk Hava Kurumu envanterinde bulunan uçakların neden kullanılmadığı da tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Bakım maliyetleri 4 milyon dolar

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, kurumun elinde 6 uçak bulunduğunu, finansal krizlerden ötürü uçaklara bakım yaptırmanın mümkün olmadığı ve bakım maliyetinin 4 milyon dolar olduğunu belirtirken, Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, THK uçaklarıyla ilgili problemin performans verebilecek kapasitede olmadığını söyledi.

Son olarak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi, uzun yıllardır bu görevi yürüten Türk Hava Kurumu'nun (THK) filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır" sözleriyle, THK'nın elindeki uçakların uçuşa elverişli olmadığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı: Türkiye'den gönderilen yangın söndürme uçakları, İsrail’deki yangına müdahale ediyor

THK envanterinde bulunan ve teknolojisini yenileyemediği söylenen uçaklar, 2016 yılında İsrail'in genelinde devam eden yangınlarda kullanılmış ve dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Twitter hesabından "İsrail'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına katkıda bulunmak maksadıyla iki adet yangın uçağı gönderiyoruz. Biri varmak üzere..." açıklamasında bulunmuştu.

Devletin resmi haber ajansı, Anadolu Ajansı da, Türk Hava Kurumu'na ait uçakların fotoğraflarını paylaşarak, "Türkiye'den gönderilen yangın söndürme uçakları, İsrail’deki yangına müdahale ediyor" haberini servis etmişti.