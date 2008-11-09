Performans ödevleri velileri çileden çıkardı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 yıl önce yaptığı değişiklikle ilköğretim müfredatına

giren, ‘performans’ ve ‘proje’ ödevleri velilerin tepkisine neden oluyor.



İlköğretim okullarında ilk 3 yıl yazılı ödev verilmesi yasak olmasına karşılık, müfredat gereği öğrencilere performans ve proje ödevi veriliyor. Okuma-yazma, basit matematik işlemleri öğrenmeye çalışan öğrenciler, bu ödevleri yapabilecek durumda olmayınca iş velisine düşüyor. Birçok ödevi internetten bulan, el becerisi derslerini kendileri yapan veliler, ilköğretim okulundaki bu uygulamadan vazgeçilmesini istiyor. Bazı veliler, internet kafelerden yararlanıp, 2-3 YTL karşılığında bilgiyi satın alıyor, internet arama motorlarından istediği bilgiye ulaşabiliyor. Veliler, çocuklarını uzak tutmaya çalıştıkları internet kafelere, özellikle, girişinde, ‘Performans ödevi yapılır’ yazılı bulunanlara, çocuğunun ödevi için gitmek zorunda kalıyor. Kütüphanede araştırma yapmak için yapılan uygulama, öğrencinin hiç araştırma yapmadan, velisinin desteğiyle gerçekleşmiş oluyor.



İlköğretim okulunda 1-2-3’üncü sınıflardaki öğrencilerden yüzde 95’nin performans ödevini velilerin yaptığını öne süren Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Güven Boğa, bunun öğrenciye hiç bir şey kazandırmadığını söyledi. Bu ödevlerin vakit kaybı olduğunu savunan Boğa, “Öğrencilerin performans ve proje ödevlerini nasıl yaptığını neredeyse tüm toplum çok iyi biliyor. Öğretmen ödevi veriyor. Öğrenci ailesine yaptırıyor. Ya da internet kafeden print çıktısı alıp bunu aynı şekilde okula götürüyor. Bunu ödevi veren öğretmen, okul müdürü, müfettiş, hatta Milli Eğitim Bakanı bile biliyor. Çünkü bir çok müfettiş arkadaş da çocuğunun performans ödevini kendisinin yaptığını söyleyip, yakınıyor” dedi.



Eğitim boyunca her öğrencinin en az 200 performans ödevi yapmak zorunda bırakıldığını bildiren Boğa, “Öğrencilerin ilköğretimden başlayan ve lise son sınıfa kadar süren performans görevleri var. Özellikle birinci kademede ödevlerin çözüm adresi internet kafeler. Ailelerden alınan bir kaç YTL ile internet kafelerde bu işi yapan kişilerle çocuklar buluşuyor ve parasını verip performans ödevini alıp okula teslim ediyor. Burada çocuğun kazandığı bir şey yok. Bütün veliler evde öğrenci pozisyonunda, çocuğunun yapmakla sorumlu olduğu şeyleri yapıyorlar. Özellikle performans ödevleri ile ilgili öğretmen ve öğrencilere bir anket yaptırılsa konu çok iyi anlaşılacak” diye konuştu.



