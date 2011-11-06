T24 LogoT24 Logo
Dünya

Peres: İran'a operasyon giderek daha muhtemel görünüyor KUDÜS (A.A)

06 Kasım 2011 11:34

-Peres: İran'a operasyon giderek daha muhtemel görünüyor KUDÜS (A.A) - 06.11.2011 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Tahran'ın nükleer programıyla ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) raporunun yayınlanması öncesinde, İran'a yönelik bir operasyonun ''giderek daha muhtemel göründüğünü'' söyledi. Peres, özel bir İsrail televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ''İran'ı izleyen birçok ülkenin istihbarat servisleri endişeleniyor ve yöneticilerini İran'ın bir atom silahı elde etmeye hazır olduğu yönünde uyarıyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeleri için bu ülkelere bakmak gerek. Yapılması gereken bu ve uzun bir seçenek listesi var'' diye konuştu. UAEK'nin salı günü yayımlanması beklenen raporu öncesinde İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman da raporun tüm şüphelerin ötesinde İran'ın nükleer programının askeri hedeflerini ortaya koymasını umduğunu belirterek, İran'a karşı yeni bir dizi uluslararası ambargo uygulanmasını beklediğini söyledi. İsrail'in Haaretz gazetesi de UAEK raporunun İsrail hükümeti üzerinde ''karar almayı sağlayıcı bir etki'' yaratacağını yazdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24