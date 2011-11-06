-Peres: İran'a operasyon giderek daha muhtemel görünüyor KUDÜS (A.A) - 06.11.2011 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Tahran'ın nükleer programıyla ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) raporunun yayınlanması öncesinde, İran'a yönelik bir operasyonun ''giderek daha muhtemel göründüğünü'' söyledi. Peres, özel bir İsrail televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ''İran'ı izleyen birçok ülkenin istihbarat servisleri endişeleniyor ve yöneticilerini İran'ın bir atom silahı elde etmeye hazır olduğu yönünde uyarıyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeleri için bu ülkelere bakmak gerek. Yapılması gereken bu ve uzun bir seçenek listesi var'' diye konuştu. UAEK'nin salı günü yayımlanması beklenen raporu öncesinde İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman da raporun tüm şüphelerin ötesinde İran'ın nükleer programının askeri hedeflerini ortaya koymasını umduğunu belirterek, İran'a karşı yeni bir dizi uluslararası ambargo uygulanmasını beklediğini söyledi. İsrail'in Haaretz gazetesi de UAEK raporunun İsrail hükümeti üzerinde ''karar almayı sağlayıcı bir etki'' yaratacağını yazdı.