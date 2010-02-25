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Dünya

Peres'in de hayatını kurtarmış

İsrail ajanı olarak çalıştığı söylenen, Hamas liderlerinden Şeyh Hasan Yusuf'un oğlunun, Şimon Peres'in hayatını kurtardığı ortaya çıktı.

25 Şubat 2010 02:00

T24 - İsrail ajanı olarak çalıştığı söylenen ve Hamas liderlerinden Şeyh Hasan Yusuf'un oğlunun, Şimon Peres'in hayatını da kurtardığı ortaya çıktı. Hamas ise iddiaları reddediyor.

Hamas örgütünün Batı Şeria'daki kurucularından Şeyh Hasan Yusuf'un oğlu Musab Yusuf'un, İsrail iç güvenlik servisi Şin Bet (Şabak) için çalıştığı öne sürülen yıllarda, dönemin Dışişleri Bakanı olan İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in hayatının kurtarılmasında rol oynadığı belirtildi.

Yakında piyasaya çıkacak olan Musab Yusuf'un hayatının kaleme alındığı "Hamas'ın Oğlu" adlı kitaptan bölümler aktaran Haaretz gazetesi, bu çerçevede 2001 yılında Peres'e yönelik suikast girişiminin bertaraf edilmesinde Musab Yusuf'un Şabak'a yardımcı olduğunu duyurdu.

Buna göre, söz konusu suikast planı halen cezaevinde bulunan Hamas'ın üst düzey komutanlarından Abdullah Barguti tarafından tasarlanmış.

Yusuf'un kitabında anlattığına göre, Abdullah Barguti, aralarında doğrudan bağlantı olmayan El Fetihli Mervan Barguti'den operasyonlarında hem finans desteği hem de onay alıyormuş.

2001 yılında Şin Bet'in ve İsrail ordusunun Abdullah Barguti hakkında bir şey bilmediğini belirten gazete, o yaz Tel Aviv ve Kudüs'teki iki büyük saldırıda kullanılan güçlü bombaları kimin yaptığının da karanlıkta olduğunu aktardı.

Yusuf'un anlatımına göre, bu iki saldırının ardından Şeyh Hasan Yusuf ve Mervan Barguti, benzeri saldırılar olması durumunda İsrail'in Batı Şeria'ya müdahale edebileceği uyarısında bulunmak üzere Abdullah Barguti ile görüşmeye gitti. Bu görüşmeye gidilirken, Şeyh Hasan Yusuf'un şoförlüğünü oğlu Musab Yusuf yaptı.



Şeyh Hasan Yusuf, Abdullah Barguti'den yeni bir saldırıdan kaçınmasını istedi. Ancak Abdullah Barguti, "Nablus'a dört bomba gönderdiğini, bunların orada bir kişi tarafından arabalara yerleştirileceğini ve Peres'in aracının yakınında patlatılarak İsrail liderinin öldürülmesinin planlandığını" söyledi.

Abdullah Barguti, ayrıca bombaları kimin aldığını bilmediğini, elinde yalnızca bir telefon numarası bulunduğunu anlattı. Toplantıda saldırıyı düzenlemesi planlanan kişinin telefonla aranması benimsendi, ancak Mervan Barguti ve Şeyh Yusuf aramada kendi telefonlarının kullanılmasını istemediler. Bunun üzerine, yeni bir cep telefonu alınıp konuşulduktan sonra yok edilmesi kararlaştırıldı.

Yeni telefonu satın alan kişinin Musab Yusuf olduğu, numarayı Şin Bet'e aktarıp telefonu Abdullah Barguti'ye verdiği, telefonu dinleyen Şin Bet'in ise Peres'e yönelik saldırıyı önlediği belirtildi.

Hamas: bunlar siyonist propaganda

Hamas örgütü ise, kurucularından Şeyh Hasan Yusuf'un oğlunun Şin Bet için çalıştığı yolundaki "hikayeler"in, "Siyonist propagandadan ibaret" olduğunu öne sürdü.

Hamaslı milletvekillerinden Müşir El-Masri, bu konudaki haberin cevap vermeye bile değmediğini söyledi. Musab Yusuf'un Ramallah'taki ailesi ise yazılanların "iftira" olduğunu savundu.

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