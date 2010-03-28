Peres'den Netanyahu'ya suçlama

T24- İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in de İsrail ile ABD yönetimi arasındaki ilişkilerde soğukluk yaratan ve ülkeyi diğer ülkelerle karşı karşıya getiren Doğu Kudüs'ün Arap mahallelerindeki yerleşim inşaatlarıyla ilgili olarak Başbakan Binyamin Netanyahu'yu suçladığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Peres, Netanyahu hükümetinin, şehrin Arap mahallelerinin tam merkezinde Yahudiler için inşaatlara izin vererek, bugüne kadar inşaatlarla ilgili Doğu Kudüs'ün benimsenmiş statüsünü ihlal ettiğini düşünüyor.

Peres'in, Netanyahu'ya, İsrail'in bugüne kadar Kudüs'le ilgili kabul edilmiş durumun değişmeyeceği ve kentin özellikle Şeyh Cerrah ve Silvan gibi Arap mahallelerinde Yahudiler için bundan sonra inşaat yapılmayacağı teminatı verdiği takdirde, ABD ile yaşanan son diplomatik krizin çözülebileceğini söylediği belirtiliyor.

İsrail Cumhurbaşkanı'nın hem Netanyahu'ya hem de bazı bakanlara, "Bugüne kadar tüm İsrail hükümetlerinin, Kudüs'ün Arap mahallelerinde inşaat yapmadığını" hatırlatıp, "Önceki hükümetler Arap mahallelerinde değil, Yahudi mahallelerinde inşaat yapmayı benimsediler" dediği de kaydedildi.