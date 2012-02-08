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Dünya

Peres'den İran'a barış mesajı ANKARA (A.A)

08 Şubat 2012 22:47

-Peres'den İran'a barış mesajı ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, İran'a barış mesajı göndererek, iki halkın birbirine düşman olmaması gerektiğini söyledi. İsrail Parlamentosu Knesset'in 63. kuruluş yıl dönümünde parlamentoda konuşan Peres, ''Bizler düşman doğmadık, düşmanlar gibi yaşamamıza gerek yok'' ifadelerini kullandı. ''Tarihi mirasımızı düşmanlık bayrağının gölgesi altında bırakmayın'' diyen Peres, İran halkının savaş ve çatışmayı değil barış ve dostluğu arzulayan duyarlı bir halk olduğunu kaydetti.

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