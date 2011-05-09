-PERES'DEN HAMAS'LA MÜZAKEREYE YEŞİL IŞIK TEL AVİV (A.A) - 09.05.2011 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, El Fetih ile Hamas'ın aralarında uzlaşmalarından sonra, Filistinlilerle barış için müzakerelerin hala mümkün olduğunu belirterek, Hamas'la da müzakereler için yeşil ışık yaktı. Peres, İsrail'in bu akşamdan itibaren kutlamaya başlayacağı 63. Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde, Ynet haber sitesine verdiği söyleşide, "Ben Arafat'la müzakerelere başladığımda hiçbir şansı yok dediler. Aynı şeyi Hamas için de düşünüyorum. Beni isimler değil, içerik ilgilendiriyor. Hala her şey mümkün" dedi. Hamas'ın da sıkıntıları olduğunu ve eski gücünün bulunmadığını söyleyen Peres, "Eğer Hamas aynı tavrını sürdürürse, ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalacak" ifadesini kullandı. Peres, ancak müzakerelerin basının gözünden ırak bir şekilde yürütülmesi, "kendisinin de belki bir zamanlar Oslo'da yaptığı gibi" bir barış anlaşmasına varılması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Peres, "Filistinlilerle sessiz bir şekilde bir anlayışa varmak gerekiyor. Sessizce kelimesinin altını özellikle çiziyorum. Açıkçası başka bir şans da yok" dedi.